Nam ca sĩ 71 tuổi xin lỗi khán giả khi đang biểu diễn rồi... qua đời

Nghệ sĩ David Olney

Khi qua đời, ông David Olney đang biểu diễn tại một lễ hội âm nhạc tổ chức ở bang Florida, Mỹ. Ông David Olney là một nam ca sĩ gạo cội được nể trọng trong giới nghệ sĩ Mỹ, ông đã xin lỗi khán giả khi đang biểu diễn vì bỗng nhiên cảm thấy quá mệt, ngay sau đó, ông qua đời trên sân khấu.

Những khán giả có mặt tại buổi biểu diễn cho biết nam nghệ sĩ 71 tuổi đang hát thì ngừng lại, xin lỗi khán giả, rồi nhắm mắt như muốn nghỉ ngơi một giây lát, thế rồi ông không bao giờ mở mắt trở lại nữa.

Nhạc công Amy Rigby, người tham gia biểu diễn hỗ trợ trong tiết mục của ông David Olney cho hay rằng: “Ông vẫn ngồi rất bình tĩnh, ngay ngắn với cây guitar trong tay, ông đội một chiếc mũ rất đẹp và mặc một chiếc áo khoác da lộn màu cam đất rất vừa vặn...

“Hình ảnh của ông trong đêm biểu diễn cuối cùng đó quả thực đẹp đẽ và ấn tượng, ông vẫn biểu diễn hết mình như thường lệ. Thoạt tiên tôi cứ ngỡ đêm nay ông sẽ là nghệ sĩ tỏa sáng nhất trong sự kiện”.

Những nghệ sĩ cùng tham gia đêm diễn với ông David Olney, những khán giả có nghiệp vụ y khoa, cũng như các nhân viên cấp cứu được gọi tới đã cùng nỗ lực làm tất cả những gì có thể nhưng không thể giúp nam nghệ sĩ tỉnh lại. Người đại diện cho ông David Olney chia sẻ với truyền thông rằng ông Olney đã qua đời vì một cơn đau tim.

Your browser does not support the video tag.

David Olney - You Never Know

Ông David Olney sinh ra ở bang Rhode Island, Mỹ, vào năm 1948. Ông chuyển tới sống ở thành phố Nashville, bang Tennessee, Mỹ vào năm 1973 và thành lập một ban nhạc có tên X-Rays, họ đã thực hiện hai album hồi thập niên 1980.

Khi trở thành một nghệ sĩ biểu diễn solo, ông Olney đã cho ra mắt hơn 20 album. Ông Olney qua đời, để lại người vợ - bà Regine, người con trai có tên Redding và người con gái có tên Lillian.

Tác giả: Bích Ngọc

Nguồn tin: Báo Dân trí