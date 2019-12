Năm 2019 lực lượng chức năng thu giữ số lượng ma túy tăng 6,1 lần

Năm qua Công an và BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị triển khai nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên về nhiệm vụ, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Toàn cảnh hội nghị.

Các lực lượng đã duy trì tốt chế độ giao ban định kỳ, trao đổi thông tin, phối hợp điều tra cơ bản, nắm tình hình tại các tuyến, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự trên tuyến biên giới; phối hợp tuần tra, kiểm soát chung bảo vệ đường biên giới và phòng chống các loại tội phạm; phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở…

Công an và BĐBP Nghệ An phối hợp bàn giao đối tượng buôn bán ma túy. (Tư liệu)

Bên cạnh đó, tập trung tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp, kế hoạch công tác lớn về đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Phối hợp giải quyết tình hình phức tạp về ma túy trên tuyến biên giới giữa các huyện Quế Phong, Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và các huyện Mường Quắn, Sầm Tớ ( Tỉnh Hủa Phăn, Lào); huyện Nọong Hét tỉnh Xiêng Khoảng ( Lào). Các đơn vị công an và các đồn biên phòng đã chủ động trao đổi hơn 156 thông tin liên quan đến âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Đã điều tra, khám phá 932 vụ án xâm phạm trật tự xã hội, bắt giữ 1.282 đối tượng. Về tội phạm ma túy đã thu giữ tổng khối lượng ma túy hơn 984kg, tăng 6,1 lần so với năm 2018…

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tham luận tại hội nghị.

Đại tá Dương Hồng Hải phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã đánh giá cụ thể tình hình, kết quả thực hiện phối hợp; rút ra những vấn đề đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân vì sao và thảo luận thống nhất nội dung hợp tác trong thời gian tới. Các đại điểu cũng đã trao đổi thẳng thắn, bàn bạc thống nhất các nội dung cụ thể, nhằm phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được thời gian qua, đưa công tác phối hợp giữa hai lực lượng Công an và BĐBP tỉnh Nghệ An lên tầm cao mới, sâu sắc hơn và hiệu quả hơn. Góp phần phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Hải Thượng

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An