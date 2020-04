Mỹ huy động 100.000 túi đựng thi thể giữa đại dịch Covid-19

Số người chết vì Covid-19 tại Mỹ tăng vọt trong tuần này. (Ảnh minh họa: Reuters)

Reuters dẫn lời một quan chức giấu tên của Lầu Năm Góc ngày 1/4 cho biết, Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang (FEMA) đang huy động để có đủ 100.000 túi đựng thi thể cho Bộ Quốc phòng nước này. Theo nguồn tin, Cơ quan hậu cần quốc phòng Mỹ (DLA) đang làm việc với nhà thầu hiện tại để có nguồn cung bổ sung,

Nguồn tin của Bloomberg cho biết, Lầu Năm Góc đang xem xét mua thêm các túi đựng xác và ban đầu sẽ lấy khoảng 50.000 túi từ kho dự trữ của DLA trong khi chờ các nhà thầu tăng cường sản xuất. Bloomberg dẫn lời một phát ngôn viên của FEMA cho hay, cơ quan này đang lên kế hoạch để dự trù cho nhu cầu trong tương lai.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại Mỹ. Theo số liệu của CNN, Mỹ ghi nhận ít nhất 928 ca tử vong trong ngày 1/4, nâng tổng số người chết vì Covid-19 tại quốc gia này lên 4.762 ca. Trong ngày hôm qua, Mỹ cũng ghi nhận hơn 24.000 ca mắc Covid-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại đây lên hơn 212.000 ca. Đây là ngày Mỹ ghi nhận nhiều người chết vì Covid-19 nhất kể từ khi dịch bùng phát cuối tháng 1.

Chuyên gia y tế của Nhà Trắng Deborah Birx đầu tuần này cảnh báo, ngay cả khi áp dụng các biện pháp cách ly xã hội, số người chết vì Covid-19 tại Mỹ vẫn có thể lên tới 100.000 đến 240.000 người. "Chúng ta cần chuẩn bị tinh thần cho kịch bản này. Nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực bằng mọi cách để giữ con số tử vong thấp hơn nhiều", ông Deborah Birx nói. Chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Mỹ Anthony Fauci cũng đưa ra cảnh báo tương tự, cho rằng, số người chết vì dịch viêm phổi cấp tại Mỹ có thể lên tới 100.000 đến 200.000 người.

Số người mắc bệnh và tử vong vì Covid-19 tăng nhanh đang gây sức ép lớn cho các bệnh viện và nhà xác ở Mỹ. Tại tâm dịch New York, số người chết tăng đột biến khiến các nhà xác trong thành phố không còn đủ chỗ chứa. FEMA đã triển khai 85 xe tải đông lạnh tới New York để làm nơi tạm thời lưu trữ thi thể các bệnh nhân. Ở bên ngoài bệnh viện Brooklyn, New York, hình ảnh trở nên quen thuộc những ngày gần đây là các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đẩy xe cáng chở thi thể bọc trong túi nhựa trắng, sau đó thi thể được đưa vào trong thùng đông lạnh của xe tải và lưu trữ tạm thời. Một số bệnh viện ở bang New Jersey cũng đang đối mặt với tình trạng tương tự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, hai tuần tới có thể là thời gian “rất, rất đau thương”, “thử thách sức mạnh và sức chịu đựng” của nước Mỹ. Người đứng đầu chính phủ Mỹ cũng cho biết, kho dự trữ thiết bị y tế, đồ bảo hộ do chính phủ Mỹ quản lý đã gần như cạn kiệt. Kho dự trữ chiến lược quốc gia của Mỹ nhằm cung cấp vật tư y tế trong trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng.

