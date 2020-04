Mỹ: Hơn 1 triệu người mắc Covid-19, ông Trump tung thêm biện pháp ứng phó

Khoảng 1/3 dân số Mỹ đã mắc Covid-19. (Ảnh: Reuters)

Theo số liệu trên trang web Worldometers, tính đến chiều 27/4 theo giờ địa phương, Mỹ ghi nhận hơn 1 triệu ca mắc Covid-19, tăng gần 20.000 ca so với một ngày trước đó. Điều này nghĩa là khoảng 1/300 dân số Mỹ đã mắc Covid-19. Trong đó, New York chiếm nhiều ca bệnh nhất với gần 30% tổng số ca toàn quốc, tiếp đến là New Jersey.

Cùng ngày, Mỹ ghi nhận thêm gần 1.200 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh này tại đây lên xấp xỉ 56.600 ca.

Giới chuyên gia dự đoán, số người chết vì Covid-19 tại Mỹ có thể lên 80.000 người vào đầu tháng 8 và việc các bang vội vã nới lỏng hạn chế có thể khiến dịch bùng phát mạnh trở lại. Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ Robert Redfield thậm chí cảnh báo, làn sóng Covid-19 thứ hai nếu tấn công nước Mỹ vào mùa đông có thể tệ hơn lần đầu vì đến cùng lúc với cúm mùa.

Các chuyên gia cho rằng, một trong những điều kiện tiên quyết làm căn cứ để các bang mở cửa trở lại lại đáp ứng năng lực xét nghiệm quy mô lớn.

Nhà Trắng công bố kế hoạch mới

Về vấn đề này, Nhà Trắng ngày 27/4 đã công bố các bản kế hoạch mới nhằm hỗ trợ các chính quyền địa phương tăng năng lực xét nghiệm. Theo kế hoạch chia làm 3 giai đoạn này, chính phủ liên bang Mỹ sẽ đóng vai trò là "nhà cung cấp cuối cùng", giúp các bang đạt được khả năng xét nghiệm cho ít nhất 2% cư dân của mình.

Bản kế hoạch cũng nêu ra những việc mà chính quyền liên bang đã làm để tăng cường năng lực xét nghiệm, trong đó có tăng cường chuỗi cung kit xét nghiệm và các vật tư y tế khác.

Bản kế hoạch nêu rõ: “Các kế hoạch xét nghiệm và chương trình ứng phó nhanh sẽ do chính phủ liên bang hỗ trợ, được các bang quản lý và các địa phương thực thi”.

Văn bản này được cho là cụ thể hóa hơn vai trò của chính phủ liên bang sau khi chính quyền của ông Trump đưa ra kế hoạch mở cửa kinh tế gồm 3 giai đoạn hồi đầu tháng này.

Trước đó, ông Trump nói rằng, Mỹ thực hiện được xét nghiệm Covid-19 nhiều hơn bất cứ quốc gia nào và các bang phải tự chịu trách nhiệm đảm bảo năng lực xét nghiệm nhằm kiểm soát đại dịch.

