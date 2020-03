Mỹ có hơn 160.000 ca mắc Covid-19, New York "kêu cứu"

Theo số liệu thống kê trên trang web Worldometer, trong ngày 30/3, Mỹ ghi nhận hơn 19.000 ca mắc Covid-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại đây lên 162.655 ca. Trong vòng 24 giờ qua, Mỹ cũng ghi nhận thêm ít nhất 543 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong vì dịch bệnh này lên 3.126 ca. Đây là ngày ghi nhận số người chết vì Covid-19 nhiều nhất tại Mỹ kể từ khi dịch bùng phát hồi cuối tháng 1.

Mỹ hiện là “ổ dịch” lớn nhất thế giới với tốc độ tăng trung bình gần 20.000 ca nhiễm/ngày trong khoảng một tuần trở lại đây.

New York thêm 253 ca tử vong trong 24h

Tại cuộc họp báo ngày 30/3, Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết, trong vòng 24 giờ qua, bang này ghi nhận thêm 253 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì Covid-19 tại đây lên 1.218 ca.

"Đây là tình hình nghiêm trọng, chết chóc. Đây là một cuộc chiến", ông Cuomo nói.

New York tiếp tục là tâm dịch ở Mỹ với gần 70.000 ca mắc Covid-19. Số ca mắc bệnh tăng nhanh khiến hệ thống y tế ở New York quá tải. Thống đốc Cuomo hôm qua đã kêu gọi nhân viên y tế từ các bang khác của nước Mỹ hỗ trợ New York trong cuộc chiến chống Covid-19.

“Với tư cách thống đốc New York, tôi kêu gọi các chuyên gia y tế trên toàn quốc: Nếu ở nơi các bạn không có khủng hoảng y tế, hãy tới để giúp New York ngay bây giờ”, ông Cuomo nói. Ông cho biết, New York cần thêm khoảng 1 triệu nhân viên y tế. Ông Cuomo nói, đội ngũ nhân viên y tế của New York cần được hỗ trợ và cũng cam kết sẽ “đền đáp” nếu sau này dịch bùng phát mạnh ở những bang khác. Theo ghi nhận của New York Daily, một số y tá và tình nguyện viên y tế ở các bang khác ngày 30/3 đã bắt đầu đến New York hỗ trợ đối phó dịch.

Tại cuộc họp báo, ông Cuomo cho biết, hiện New York ghi nhận ít nhất khoảng 66.500 ca dương tính với Covid-19. Ông cảnh báo, không người Mỹ nào miễn nhiễm với Covid-19 và cuộc khủng hoảng ở New York hiện nay hoàn toàn có thể xảy ra ở các địa phương khác của Mỹ.

“Tôi không quan tâm bạn ở Kansas, hay Texas. Không người Mỹ nào miễn dịch (với Covid-19). Những gì đang xảy ra với New York không phải là bất thường. Bất cứ ai nói rằng đó chỉ là chuyện chỉ xảy ra ở New York là không đúng”, ông Cuomo cảnh báo khi ví mối đe dọa từ Covid-19 như “sóng thần đang đến”.

Những bình luận của ông Cuomo đưa ra trong bối cảnh tàu bệnh viện USNS Comfort của Hải quân Mỹ với 1.000 giường đã cập cảng ở Manhattan ngày 30/3 cùng với nhóm tàu và trực thăng hỗ trợ để tham gia vào cuộc chiến ứng phó dịch ở New York. USNS Comfort được kỳ vọng sẽ giảm tải đáng kể cho các bệnh viện ở tâm dịch New York.

