Mượn danh 'cô đồng', đi từ Nghệ An ra Hà Nội gây ra hơn 30 vụ trộm

Tên trộm Trần Ngọc Xiêm có thành tịch gây ra hơn 30 vụ trộm từ Nghệ An ra Hà Nội - Ảnh: Hoàng Long

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thanh Liêm vừa bắt khẩn cấp đối tượng Trần Ngọc Xiêm (27 tuổi, trú tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào trưa 25/10, chủ hiệu thuốc tây Thu Hà ở thôn Giáp Nhì, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm bị 1 đối tượng lạ mặt đột nhập cửa hàng lấy trộm 1 chiếc ví bên trong có 9,3 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Liêm đã tiến hành điều tra sự việc và xác định được đối tượng nghi vấn là Trần Ngọc Xiêm, hiện đang thuê trọ tại thôn Thịnh Đại, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng.

Đến chiều 3/11, khi xác định được đối tượng Trần Ngọc Xiêm một mình đi lang thang trên các tuyến đường của huyện Thanh Liêm. Nhận định đối tượng vừa "gây án" trộm cắp, các trinh sát đã triển khai bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan công an Xiêm khai nhận mình là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản tại hiệu thuốc Thu Hà và ngày 25/10. Đến trưa 3/11, Xiêm tiếp tục đột nhập cửa hàng sơn của một gia đình ở thôn Lác Nội, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm trộm được 1 điện thoại di động và 1 hộp sơn.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Trần Ngọc Xiêm khai nhận bản thân có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù cuối năm 2018, do không có việc làm, nên Xiêm lang bạt khắp nơi. Từ năm 2019 đến nay Xiêm tiếp tục "hành nghề" trộm cắp.

Dưới vỏ bọc là một "cô đồng" hoặc một nhân viên nhà hàng, Xiêm đã một mình đã gây ra hơn 30 vụ trộm cắp tài sản dọc tuyến các tỉnh từ Nghệ An ra Hà Nội (trong đó tại Hà Nam là 3 vụ) để bán lấy tiền tiêu xài.

Khám xét nhà trọ của tên trộm này, lực lượng công an thu giữ 1 xe máy, 1 laptop, 6 điện thoại di động, gần 40 triệu đồng và nhiều tài sản, tài liệu có liên quan đến các vụ trộm cắp.

Tác giả: Hoàng Long

Nguồn tin: Báo Tiền phong