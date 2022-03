Mừng ngày của nàng, ưu đãi ngập tràn

Ngày của nàng, đón ưu đãi ngập tràn

Chương trình chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 được bắt đầu từ ngày 6/3 đến hết ngày 15/3 mang tới thật nhiều ưu đãi để chị em thỏa sức làm đẹp.

Đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu làm đẹp của quý khách hàng, trong dịp 8/3, các dịch vụ tiểu phẫu được giảm sâu, cắt mí giảm 60% chỉ còn từ 5,4 triệu đồng, tiểu phẫu cô bé giảm 50% chỉ còn từ 5 triệu đồng; Nâng mũi thường trọn gói từ 25 triệu đồng, nâng mũi cấu trúc 45 triệu đồng. Đối với dịch vụ đại phẫu, dịch vụ hút mỡ được giảm 30% chỉ còn 7 triệu đồng/vùng, tạo hình thành bụng đi kèm hút mỡ được giảm 10%.

Về dịch vụ da, giảm 10% khi khách đăng ký điều trị nám liệu trình 9 buổi; Giảm 10% và tặng thêm gói CSD trị giá 3 triệu đồng cho khách đăng ký điều trị nám liệu trình 12 buổi.

Đặc biệt, tại Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, dịch vụ trẻ hóa da bằng công nghệ PRP giúp chị em nhanh chóng có được diện mạo mới đang rất được ưa chuộng. Đây là phương pháp an toàn giúp chị em có được làn da căng mịn, khỏe mạnh từ sâu bên trong với ngập tràn ưu đãi trong tháng 3:

Khi mua 3 buổi PRP tặng 5 buổi sublime trị giá lên tới 7 triệu đồng

Khi mua 5 buổi PRP tặng 8 buổi sublime trị giá lên tới 11 triệu đồng

Ngoài ra, Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ dành tặng 20 voucher trị giá 5 triệu đồng khi khách hàng thực hiện dịch vụ đại phẫu và tiểu phẫu không có vật liệu (hút mỡ, cắt mí, tạo hình môi trái tim,...) và 20 voucher trị giá 3 triệu đồng khi khách hàng thực hiện dịch vụ đại phẫu, tiểu phẫu có sử dụng vật liệu như nâng mũi, nâng ngực.

Mùa dịch an toàn, làm đẹp an tâm

Để chị em yên tâm đón chào ngày 8/3 cùng thật nhiều ưu đãi, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An luôn thực hiện, tuân thủ tốt mọi quy định trong việc phòng - chống dịch, đảm bảo môi trường an toàn để khách hàng an tâm làm đẹp!

Khi đến làm đẹp tại Khoa, khách hàng có triệu chứng hoặc thuộc khu vực vùng đỏ sẽ được thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS -CoV2 miễn phí nhằm loại trừ yếu tố lây nhiễm. Đội ngũ nhân viên y tế, xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS - CoV2 định kỳ hàng tuần; Thực hiện nghiêm túc phương pháp phòng dịch và thông điệp 5K; Quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn được thắt chặt hàng ngày.

Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản; Hệ thống phòng mổ đồng bộ, đảm bảo vô khuẩn; Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại; Đón đầu ứng dụng nhiều công nghệ mới vào chăm sóc và điều trị da như Laser Spectra XT giúp giảm nám, tàn nhang hiệu quả; Công nghệ Laser Vbeam - tiêu chuẩn Vàng trong điều trị các bệnh lý u máu, bớt máu, bớt đỏ rượu vang; Laser Fractional Co2 tái tạo da, thu nhỏ lỗ chân lông, điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm; Công nghệ ánh sáng IPL - liệu pháp điều trị mụn an toàn, hiệu quả; Công nghệ BodyTite trong phẫu thuật hút mỡ giúp hóa lỏng mỡ nhanh chóng, mang đến vòng eo thon gọn, mảnh mai,...Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An cam kết mang tới giá trị thẩm mỹ cao nhất, giúp mọi khách hàng có được sắc đẹp như ý muốn.

Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An tự hào là đơn vị an toàn, uy tín, được cấp phép hoạt động bởi Bộ Y tế, trở thành cái tên quen thuộc giúp chị em tân trang nhan sắc cho ngày lễ 8/3 sắp tới.

Hãy nhanh tay liên hệ Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ đăng ký làm đẹp, tân trang nhan sắc để đẹp rạng ngời trong ngày lễ của chính mình. Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến các chị, các mẹ. Chúc “một nửa thế giới” luôn xinh đẹp, tươi trẻ, vui vẻ và hạnh phúc!

Tác giả: Hằng Nga

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn