Mừng năm mới 2022, nhận ưu đãi siêu hấp dẫn từ Việt Nam Suzuki

Thời gian: Áp dụng từ 7/1/ – 31/1/2022 đối với XL7, Ertiga, Swift, Carry Pro, Carry Truck, Blind Van

Tiếp tục đồng hành cùng khách hàng vượt qua những thách thức, cùng sẵn sàng một năm mới 2022 thành công mỹ mãn, Suzuki triển khai chương trình khuyến mãi hấp dẫn với chi tiết như sau:

Lưu ý: Giá trị khuyến mãi có thể quy đổi thành tiền.

Ertiga – Mẫu xe “đáng tiền”, tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu

Mẫu MPV 7 chỗ của Suzuki được tin cậy khi sở hữu nhiều lợi thế mà các khách hàng thực dụng mong muốn.

Với Ertiga, sự tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc MPV 7 chỗ, chi phí vận hành thấp nhất phân khúc và sự bền bỉ đã giúp mẫu xe này chiếm trọn niềm tin của cả khách hàng dịch vụ và khách hàng gia đình.

XL7, Swift – Bảo hành dài nhất, lựa chọn thú vị cho người đam mê phong cách

XL7 và Swift lại được đánh giá cao bởi khả năng đem lại những trải nghiệm độc đáo sau tay lái. Sở hữu khung xe được cấu tạo từ thép cường độ cực cao, XL7 có trọng lượng thân xe nhẹ và nhẹ hơn đối thủ. Nhờ vậy, XL7 có khả năng tăng tốc “bốc”, mang lại cảm giác thú vị sau tay lái.

Bên cạnh khả năng vận hành ấn tượng, không gian 7 chỗ ngồi thoải mái, nhiều trang bị tiện nghi hiện đại, cũng là những yếu tố làm nên sức hút của mẫu SUV 7 chỗ này và liên tục lọt top xe bán chạy tại Việt Nam. Mẫu xe giành được sự yêu thích của nhiều người dùng và đã xác lập kỷ lục top 1 doanh số trong phân khúc xe 7 chỗ vào tháng 9/2021.

Swift lại là mẫu hot hatch được yêu thích trên toàn thế giới. Mẫu xe với ngoại hình cá tính, cảm giác lái thể thao đã và đang làm say lòng nhiều khách hàng đam mê xê dịch. Sự linh hoạt, khả năng tăng tốc và bám đường tốt khi vào cua, mang lại cảm giác phấn khích khi nhấn chân ga là những yếu tố khiến Swift đứng đầu danh sách khi nói đến những mẫu hatchback hạng B ấn tượng.

Ngoài ra, tất cả dòng xe du lịch của Suzuki trong đó có XL7 và Swift đều được bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km cho động cơ và hộp số. Đây cũng là chính sách bảo hành dài nhất trong số các hãng xe Nhật Bản dành cho động cơ và hộp số của các dòng xe du lịch sử dụng động cơ xăng.

Xe thương mại Suzuki – Niềm tự hào của nhà vận chuyển chuyên nghiệp

Dịp cận Tết nguyên đán là dịp các nhà vận chuyển bận rộn nhất trong năm, cũng là lúc các mẫu xe thương mại Suzuki trợ giúp đắc lực cho việc kinh doanh. Các dòng xe thương mại Suzuki với đặc tính bền bỉ, bán kính vòng quay nhỏ, vận chuyển linh hoạt trong đô thị, chi phí đầu tư thấp sẽ là lựa chọn tốt nhất để sinh lời hiệu quả.

Bên cạnh đó, dòng xe tải Carry với khung gầm, động cơ chính hãng chất lượng vượt trội, khác biệt hẳn so với các dòng xe sao chép công nghệ trên thị trường. Do đó các nhà vận chuyển chuyên nghiệp luôn chọn lựa dòng xe Carry chính hãng vì họ muốn an tâm sử dụng xe lâu dài.

