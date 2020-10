Mưa lớn, tạm dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3

Nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở do mưa lũ tại thủy điện Rào Trăng 3 đang phải tạm dừng do ảnh hưởng của bão số 8 trời mưa lớn

Hiện tại, lực lượng cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trong vụ sạt lở do mưa lũ tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) phải rút để trú tránh cơn bão số 8 và cơn bão số 9.

Các lực lượng phải lội vượt qua suối Ốc với chiều dài 200m để tiếp cận ca nô về đồng bằng bằng đường thủy.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ từ thủy điện Rào Trăng 3 về bến Rào Trăng 4 để về xuôi là 63 người.

Lực lượng tìm kiếm đang tiếp cận điểm ca nô đậu để về xuôi bằng đường thủy

Trước đó, sau khi tuyến đường bộ 71 lên thủy điện Rào Trăng 3 đã được thông tuyến, từ sáng sớm 24/10, các đơn vị quân sự, công an, dân sự tiếp tục tăng cường quân số và điều động tất cả các phương tiện xe múc, xe ủi, xe ben (khoảng 10 chiếc) vào thủy điện Rào Trăng 3 để đẩy nhanh công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Việc tìm kiếm nạn nhân mất tích theo 3 hướng song song, gồm 2 lực lượng tìm kiếm theo hướng từ bờ suối lên hiện trường sạt lở và 1 lực lượng tìm kiếm theo hướng từ khu vực bị sạt lở xuống bờ suối.

Lực lượng tìm kiếm đã tiếp tục đào bới hàng trăm m3 đất đá, đến cuối giờ chiều 24/10 đã tìm kiếm được thêm 1 thi thể của công nhân mất tích.

Đây là nạn nhân thứ 5 trong số 17 công nhân tử vong và mất tích trong vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 đã được tìm thấy.

Trong đó, thi thể 2 nạn nhân đầu tiên đã xác định danh tính và bàn giao cho gia đình mai táng, còn thi thể 3 nạn nhân vừa được tìm thấy ngày 23 và 24/10 cũng đã được đưa về Bệnh viện Quân y 268 để thực hiện các kỹ thuật y học xác định danh tính.

Mưa lớn nên một tổ công tác tăng cường của Quân khu 4 và đội chó nghiệp vụ đang trên đường vào Thừa Thiên Huế, dự kiến sáng nay (25/10) sẽ có mặt tại hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại cũng chưa thể đến được hiện trường.

Địa hình thi công tìm kiếm cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 rất dốc và dễ trượt sạt, đoạn đường từ thủy điện Rào Trăng 3 xuống Rào Trăng 4 cũng rất dễ sạt lở khi có mưa. Do đó, khi mưa lớn, công tác tìm kiếm tại hiện trường sẽ tạm ngừng và đưa toàn bộ lực lượng tìm kiếm về căn cứ Rào Trăng 4… để đảm bảo an toàn.

Các lực lượng phải cơ động lội vượt qua suối Ốc với chiều dài 200m để tiếp cận ca nô nơi ca nô đậu

Trong ngày 24/10, đoàn công tác của tỉnh Thừa Thiên Huế do Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu dẫn đầu cùng với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương và Phan Thiên Định, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Thanh Tuấn và lãnh đạo Quân khu 4 cùng các đơn vị chức năng thị sát tại khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, chỉ đạo công tác tìm kiếm các công nhân còn mất tích.

Chỉ đạo tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh: Với địa hình hiểm trở cùng với khối lượng đất đá rất lớn tại hiện trường thì phương tiện thi công chủ yếu là các phương tiện cơ giới cùng với việc kết hợp lực lượng 192 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các công nhân nhà máy để tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Dự báo trong những ngày tới sẽ có mưa lớn, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ phải thực hiện một cách nhanh chóng, quyết đoán với phương châm vừa tìm được các nạn nhân mất tích nhưng phải đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia cứu nạn cứu hộ.

Đồng thời, đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 tiếp tục hỗ trợ tỉnh để đẩy nhanh việc tìm kiếm những công nhân còn mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3.

