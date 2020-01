Mưa đá xuất hiện trong sáng mồng 1 Tết ở Nghệ An

Vào khoảng 7h ngày 25/1 (tức mồng 1 Tết), tại một số địa phương huyện miền núi Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Anh Sơn… tại tỉnh Nghệ An bất ngờ xuất hiện mưa rào, sấm sét, kèm theo mưa đá.

Cơn mưa đá chỉ kéo dài vài phút. Mật độ mưa đá không quá dày đặc với kích thước không quá to, bán kính khoảng 1-2 cm. Nhiều người dân vô cùng ngạc nhiên, bởi hàng chục năm qua trên địa bàn chưa có hiện tượng mưa đá ngày mồng 1 Tết.

Trong đó, ngày 30 Tết, một số nơi như Hà Nội, Thanh Hóa, Phú Thọ, Thái Nguyên... có xuất hiện hiện tượng thời tiết cực đoan là mưa đá.

Mưa đá xuất hiện vào sáng mồng 1

Chưa ghi nhận thiệt hại do mưa đá gây ra

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho hay, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực từ 3.000 đến 5.000m, nên đêm 30 và ngày mùng 1 Tết ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Trong ngày mùng 1 Tết mưa có xu hướng mở rộng xuống các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời trở rét, riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày mai trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Tác giả: Văn Nguyễn

Nguồn tin: Báo Tổ quốc