Một trưởng phòng quản lý dự án bị khởi tố vì tham gia đánh bạc

Chiều nay (20/2), trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Công an TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, khoảng 20h, ngày 13/2, Công an TP Bắc Giang kiểm tra, phát hiện 6 đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi 3 cây tại nhà đối tượng Trần Quốc Thiện (SN 1986, trú tại đường Tôn Thất Tùng, tổ Phú Mỹ 1, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang).

Cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ 6 đối tượng gồm chủ nhà trên và 5 người khác vì hành vi đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm nhiều dụng cụ phục vụ đánh bạc và 49,7 triệu đồng các đối tượng đang sát phạt trên chiếu.

Đáng chú ý, trong số những người bị bắt giữ có đối tượng Nguyễn Văn Hậu (SN 1977, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang) được xác định là cán bộ, đảng viên đang công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang.

Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Giang đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can trên về tội “Đánh bạc”, cấm các bị can đi khỏi nơi cư trú.

Cùng ngày, ông Mạnh Quân Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang xác nhận ông Nguyễn Văn Hậu hiện là Trưởng phòng Quản lý dự án của đơn vị.

“Đến nay, tôi vẫn chưa nhận được thông báo chính thức từ cơ quan công an. Tuy nhiên, qua nắm bắt dư luận, tôi đã biết sự việc này. Quan điểm của Ban là ai vi phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó. Khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra, chúng tôi sẽ xem xét xử lý về mặt Đảng và chính quyền theo quy định”, ông Phúc nói.

