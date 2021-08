Một thí sinh là F0 trước ngày thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Thí sinh An Giang thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Ảnh:Báo An Giang

Chia sẻ với phóng viên, Phó giám đốc Sở GD&ĐT An Giang, ông Trần Tuấn Khanh, cho hay, ngày 4/8, An Giang tổ chức xét nghiệm RT-PCR tại điểm thi trường THPT Quốc Thái, An Phú. Ngày 5/8, kết quả cho thấy có 1 thí sinh là F0. Qua truy vết có 9 thí sinh F1 và 12 thí sinh F2. Tất cả 22 thí sinh này tại điểm thi trường THPT Quốc Thái được đưa đi cách ly luôn. Ngay sau đó, Sở GD&ĐT quyết định cho các thí sinh liên quan chuyển sang xét đặc cách tốt nghiệp trước ngày thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT An Giang, điểm thi trường THPT Quốc Thái có 160 thí sinh dự thi đợt 2.

Còn toàn tỉnh, tổng số thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự thi đợt 2 là 4.922 thí sinh. Trong đó, số thí sinh đăng ký dự thi tại Hội đồng thi An Giang là 4.914 thí sinh và 8 thí sinh từ các Hội đồng thi khác chuyển về An Giang.

Số thí sinh làm đơn xét đặc cách là 3.182 thí sinh; số thi sinh dự thi đợt 2 là 1.740 thí sinh. Có 3 thí sinh ngoài tỉnh gửi dự thi tại An Giang (Hậu Giang 2, Kiên Giang 1).

Toàn tỉnh tổ chức 11 Điểm thi với 182 phòng thi, mỗi phòng xếp tối đa 12 thí sinh. Có 10 phòng chờ cho đối tượng thí sinh tự do tại các Điểm thi. Mỗi Điểm thi đều có ít nhất 2 phòng thi dự phòng cho đối tượng có dấu hiệu dịch tễ sốt, ho,.....

Hội đồng thi An Giang cũng có 4 Điểm thi dự phòng đặt tại 4 địa phương có đặt Điểm thi chính thức, dự phòng cho trường hợp nếu Điểm thi chính thức không thể tổ chức thi.

