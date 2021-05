Một nữ công nhân ở Bắc Giang tử vong do COVID-19

Đến trưa 24-5, toàn tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận 980 ca mắc. Theo nhận định của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bắc Giang, hiện nay số ca COVID-19 có dấu hiệu giảm so với với những ngày trước. Các ca COVID-19 mắc chủ yếu là công nhân tại Khu công nghiệp Quang Châu, trong đó Công ty TNHH Hosiden Việt Nam vẫn chiếm nhiều nhất do đến nay đã thực hiện xét nghiệm quay đầu lần 2, lần 3 đối với công nhân của công ty này. Dự báo trong những ngày tới số ca F0 vẫn tăng nhưng ít có khả năng tăng đột biến do các ổ dịch lớn đã được khoanh vùng, cách ly, các đối tượng nguy cơ cao đã được lấy xét nghiệm và đã có kết quả. Các ca bệnh phát hiện trong cộng đồng chủ yếu trong các khu vực đã cách ly, phong tỏa. Về chuẩn bị bệnh viện dã chiến, cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19... hiện tỉnh đang tiếp tục khẩn trương triển khai đơn vị hồi sức tích cực chăm sóc bệnh nhân nặng (ICU), đã bố trí đủ số giường bệnh, máy theo dõi chức năng sống, máy thở tần suất cao, lắp đặt hệ thống oxy trung tâm… Đến 19h ngày 23-5, các hạng mục thi công lắp ghép các phòng bệnh, hệ thống điện, nước của Bệnh viện dã chiến số 2 hoàn thành. Ban lãnh đạo Bệnh viện dã chiến thành lập tổ hỗ trợ triển khai hoạt động của bệnh viện, hoàn thành xây dựng các buồng bệnh, triển khai lắp đặt giường bệnh dã chiến, với công suất 620 giường.