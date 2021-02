Một nguyên chủ tịch xã ở Bắc Giang bị bắt ngay chiều 27 Tết

Chân dung bị can Hoàng Hồng Quang. Ảnh BBG.

Chiều nay (9/2, tức 28 Tết), thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 1 nguyên Chủ tịch UBND xã về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, khoảng 14h30, ngày 8/2 (tức ngày 27 Tết), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Hoàng Hồng Quang (SN 1955, nguyên Chủ tịch UBND xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, kết quả điều tra cho thấy năm 2013, bị can Hoàng Hồng Quang đã chuyển nhượng một mảnh đất đứng tên Nguyễn Thị N. và Nguyễn Thị Y. ở xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang cho bà Nguyễn Thị Phi Phượng (SN 1969, ở thành phố Bắc Giang) để chiếm đoạt tài sản.

Thực chất mảnh đất chuyển nhượng này là của ông, bà Nguyễn Văn Hòa và Hoàng Thị Hoa ở thôn Tây Lễ, xã Xương Lâm đã được Nhà nước cấp quyền sử dụng đất năm 1994.

Do có tranh chấp, khiếu kiện, năm 2020, TAND huyện Lạng Giang đã xét xử và tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho ông bà Nguyễn Thị N. và Nguyễn Thị Y. Đồng thời, yêu cầu trả lại đất cho bà Hoa.

Bản thân ông bà N., Y. cũng không thừa nhận đất đó là của mình. Do đó, Hoàng Hồng Quang đã bị điều tra, khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định.

Tác giả: Hồng Nguyên

Nguồn tin: Báo Giao thông