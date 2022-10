Một người đàn ông bám gốc cây ba tiếng cầu cứu trong đêm ở Đà Nẵng

Your browser does not support the video tag.

Người đàn ông bám gốc cây tránh nước chảy xiết trong đêm tối ở Đà Nẵng

Đến rạng sáng 15-10, nhiều tuyến đường đi vào phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) vẫn ngập nặng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG chụp lúc 0h30

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Ngô Trung Việt, chủ tịch UBND phường Hòa Thọ Đông, cho biết sự việc xảy ra trên đường Nguyễn Nhàn vào tối 14-10. Sau đó lực lượng chức năng của Công an quận Cẩm Lệ đã giải cứu thành công người này khỏi dòng nước xiết.

Thông tin ban đầu, người đàn ông đi từ đường Cách Mạng Tháng Tám (quốc lộ 14) vào hướng đường Nguyễn Nhàn. Khi đến trước nhà số 3 Nguyễn Nhàn, nước lớn tràn lên từ kênh lên. Đây là đoạn kênh hở chảy ra sông Cẩm Lệ, đồng thời có độ dốc cao, nước chảy mạnh.

Khi người đàn ông đi tới đoạn nước xiết phải bám vào gốc cây cầu cứu.

Anh Bình, một người dân chứng kiến sự việc, cho biết khi đang đứng trước nhà số 3 Nguyễn Nhàn thì nghe tiếng la hét kêu cứu.

Anh Bình cùng vài người nữa dùng đèn pin rọi thì phát hiện người đàn ông trên đang ôm chặt cây giữa dòng nước chảy xiết. Lúc này anh và một số người dân hô hoán, dùng đèn chiếu sáng để động viên người đàn ông kia tiếp tục bám trụ.

Một người dân cũng đã phát trực tiếp trên mạng tình huống này với mong muốn kêu gọi những người gần đó tới giúp.

Đến thời điểm 1h ngày 15-10, ông Việt cho biết trên đoạn đường Nguyễn Nhàn giao nhau với Cách Mạng Tháng Tám vẫn còn nước lớn nên lực lượng chức năng đã phong tỏa xung quanh các tuyến đường này.

Thời điểm rạng sáng đã ngớt mưa nhưng nước vẫn rút rất chậm.

Có mặt tại tuyến quốc lộ 14 rạng sáng 15-10, phóng viên ghi nhận lực lượng công an đã dựng hàng rào, phong tỏa tại nút giao thông Cách Mạng Tháng Tám - Ông Ích Đường không cho qua lại do nước lớn.

Tác giả: TRƯỜNG TRUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ