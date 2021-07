Một công dân Hàn Quốc mắc COVID-19 tử vong tại TP.HCM

Tại họp báo định kỳ cung cấp thông tin về dịch COVID-19 TP.HCM diễn ra chiều 19/7, ông Trần Phước Anh, quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM thông tin về trường hợp một công dân Hàn Quốc tử vong do COVID-19.

Ông Phước Anh cho biết Sở Ngoại vụ TP.HCM đã liên hệ với các cơ quan liên quan như Bệnh viện Chợ Rẫy, Công an TP.HCM, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh để phối hợp xử lý. Những thông tin cụ thể về dịch bệnh thì sẽ do bệnh viện và công an cung cấp.

Sở Ngoại vụ đã trao đổi tin nhắn điện thoại, sáng nay có công hàm thông báo chính thức cho Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM, đồng thời gửi thư chia buồn đến gia đình bệnh nhân quá cố.

"Tôi đã ký thư chia buồn để gửi đến gia đình bệnh nhân quá cố và có công văn báo cáo lãnh đạo thành phố và các cơ quan liên quan biết sự việc và có các bước tiếp theo", ông Phước Anh thông tin.

Lãnh đạo thành phố gặp trực tiếp các lãnh sự đoàn, các cơ quan tổ chức quốc tế, văn phòng văn hóa kinh tế và một số hội doanh nghiệp nước ngoài để cung cấp thông tin chính thức. Các đơn vị này có những cam kết hỗ trợ nguồn lực cho thành phố.

Ngày 15/7, TP.HCM tổ chức buổi tiếp nhận hỗ trợ của các lãnh sự quán gồm: Nhật Bản, Thái Lan, Campuchia, hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc, Ấn Độ góp phần vào công tác phòng chống dịch. Sáng nay, Chính phủ Hoàng gia Campuchia hỗ trợ 1 triệu khẩu trang y tế, 100.000 khẩu trang N95, 100 máy tạo oxy và 200.000 USD.

Đáp lại, TP.HCM đã có những chương trình phối hợp với nhiều đơn vị triển khai tiêm vaccine cho lãnh sự đoàn và đang lên kế hoạch tiêm cho cộng đồng người nước ngoài ở TP.HCM tùy theo nhu cầu, khả năng đáp ứng của thành phố.

Đại diện Sở Ngoại vụ TP.HCM cho biết thêm, kể từ đầu dịch COVID-19, người nước ngoài mắc kẹt tại TP.HCM rất nhiều vì họ đang du lịch, công tác hoặc có việc đến TP.HCM thì dịch COVID-19 xảy ra. TP.HCM đã phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý và tạo điều kiện tối đa giúp các công dân này trở về nước.

Sau hơn một năm, tỷ lệ người nước ngoài mắc kẹt tại TP.HCM giảm rất nhiều.

Tác giả: HOÀNG THỌ

Nguồn tin: Báo VTC