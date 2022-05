Món ngon ở thành phố du lịch biển Sầm Sơn

Cá trích nướng. (Nguồn ảnh: Internet)

Món cá trích kẹp bánh đa

Bánh đa Sầm Sơn là một trong những món ăn chính và thường ngày của cư dân nơi đây, được làm ra từ gạo với cách chế biến cầu kỳ nên ngon có tiếng. Du khách về Sầm Sơn không quên mua hàng chục bánh đa khô đem về làm quà. Bánh đa Sầm Sơn có thể đem xào với hải sản như phần thịt lọc ra từ cá hoặc xào với hàu, với mực, đem nướng giòn ăn với canh cá khoai, canh hàu, nhưng ngon nhất là kẹp ăn cùng cá trích.

Vài cân cá trích tươi xanh, rửa sạch bằng chính nước biển đem đồ hoặc hấp với gia vị như ớt, bột ngũ vị hương cho vừa chín tới kẹp giữa hai lớp bánh đa ăn thì thú vị vô cùng. Vị béo ngọt lừ của cá hòa thấm với vị bùi của bánh đa sẽ làm mê tất cả các giác quan. Sự ngon phải chăng là sự thỏa mãn cơn thèm của tất cả giác quan, ấy vậy thì chỉ có cá trích mới đem lại sự thỏa mãn ấy.

Món hàu

Con hàu có đời sống khác thường, nó thường bám vào vách đá, lấy can xi từ đá làm nên thân vỏ cứng, lớn dần trong lòng đá. Hàu là loài nhuyễn thể có độ đạm cao nhất, được xem là món ăn bổ dưỡng, nhất là với quý ông.

Sầm Sơn có núi Trường Lệ ăn tận ra mép biển là nơi sinh sống của hàu. Hàu còn có nhiều ở Hòn Nẹ, Hòn Mê. Nghề khai thác hàu là nghề vất vả và nguy hiểm. Để đi khai thác hàu người ta thường phải hai tay đeo hai búa, phòng khi con hàu khép miệng lại mà ngậm phải tay thì phải dùng búa ở tay trái đánh cho văng ra mới có cơ thoát nạn. Thường để có hàu ngon phải lặn xuống độ sâu và khe cả tảng thân hàu đem lên bờ để gỡ, người có hơi dài cũng chỉ lặn được mươi lăm phút, lấy được một hai cân ruột hàu phải mất cả buổi. May ra khi trời yên biển lặng, khi thủy triều rút thì hàu lộ ra và đem búa khe móc lấy ruột hàu, nhưng chỉ được loại hàu sữa. Mua được hàu to tươi ngon đem nướng nguyên con chấm với mù tạt thì còn gì thú vị bằng, nhớ húp lấy nước đọng trên thân hàu sẽ cảm nhận vị ngọt thơm mê lòng và tận hưởng hương vị riêng có của biển, ruột hàu đem xào bánh đa sống cũng thi vị không kém. Ruột hàu đem thuôn cà chua rồi rắc chút tiêu, rau mùi tàu, hành dăm, lá hẹ ăn nóng thì cảm giác ngon đến thụt lưỡi. Nấu canh hàu với đọt mồng tơi non hoặc rau ngót thì ngọt đến tận trí não. Đến Sầm Sơn được gọi là sành điệu chớ vội quên bỏ qua món hàu.

Tôm, cua, ghẹ, mực

Tôm, cua, ghẹ ở Sầm Sơn ngon và bổ hơn vùng khác khi mua được đúng con tôm đánh bắt từ bãi cá chìm ở Hòn Mê hay Hòn Nẹ. Ăn sẽ thấy nhớ đến già về vị ngọt thơm khác thường. Tôm thì mua cho kỳ được loại tôm vỏ có màu vàng nhạt, thân tôm ngọt chấp hết các vị ngọt khác. Nghe rằng xưa người ta nấu nước phở phải mua cho được tôm này phở mới ngọt sâu. Nồi phở chỉ cho thêm 3 con tôm thì như là bí quyết gia truyền. Cua thì nên chọn theo sở thích. Ăn cua thịt phải chọn cua đực già, lớp vỏ lên màu thời gian sần sùi, trước khi luộc phải dùng dao sắc rạch cho cua chết ngay lập tức thì mới giữ được nước ngọt bên trong và còng mới còn nguyên, khỏi bị gãy lìa tiết ra nước. Ăn cua gạch thì phải xem mai cua mà lựa con gạch chắc đầy. Người khỏe ăn cua này khỏe thêm mấy phần, người ốm yếu được tăng lực, săn gân, tăng cơ. Đem cua mà nấu miến thì khỏi phải bàn. Con ghẹ cũng phải chọn cho được ghẹ Sầm Sơn thịt chắc và thơm. Ghẹ hấp cùng mồng tơi, hay rau muống thì đến vua chúa cũng thèm chứ chả chi dân thường.

Cũng là mực, nhưng con mực ở Sầm Sơn có khác, mình thường dày và có vị ngọt đậm. Khác nữa là cách nấu của người dân nơi đây. Các nơi thường xào mực với hành tây, cần tây hoặc hấp, người Sầm Sơn thường nấu mực với lá vông vang. Cây lá vông vang là loại cây gần như nhà nào ở vùng biển này đều trồng và là lá cây quen thuộc với dân đi biển. Mực ống đi biển về được rửa sạch và cốt là giữ nguyên cả con không lấy phần gộp và túi mực như mọi nơi, hành khô phi thơm cùng mỡ lợn cho nước ước chừng xâm xấp với mực đun sôi đều và cho lá vông vang thái chỉ, đun sôi lại nêm đầy đủ gia vị thì bắc ra. Điều đặc biệt là con mực còn tươi nguyên và hòa quện cùng vị chua của rau vông vang được đẩy độ thơm ngon lên tuyệt đỉnh. Cách nấu này ai cũng muốn học, nhưng ở xa biển có được lá vông vang tươi cũng không phải dễ.

Mực khô ở Sầm Sơn cũng xứng là thứ quà trân quý. Du khách thường mua mực khô về làm quà, vì mực khô ở đây dày mình, khi nướng thịt mực trắng phau và thơm đến nhức mũi, gợi bao thòm thèm trở về.

Gỏi cá Sầm Sơn

Một đặc sản không thể không nhắc tới là gỏi cá Sầm Sơn. Gỏi cá Sầm Sơn ngon có hạng vì bản thân gỏi được làm từ những con cá tươi xanh nồng thơm vị biển. Có nhiều loài cá làm được gỏi như cá mú, cá vẹm, cá lanh. Cách chế biến gỏi đã cầu kỳ, món chẻo và gia vị ăn cùng càng cầu kỳ hơn. Sự cầu kỳ khéo léo và tinh tế làm nên thương hiệu cho món gỏi cá Sầm Sơn. Những đĩa gỏi cá trắng ngà, bát chẻo màu hung đỏ, đĩa rau xanh rờ rỡ bắt mắt như kích thích tất cả các giác quan lên tiếng. Có sự đòi hỏi khó cưỡng của cơ thể, khi ấy du khách sẵn sàng móc hầu bao để trả tiền cho món ăn khoái khẩu này, để rồi hương vị nồng nàn của biển cứ theo mãi bước phiêu du.

Kho ẩm thực Sầm Sơn phong phú, đa dạng khó bút mực chép hết. Chỉ xin biện ra đây mấy món đặc sản để ngỏ hầu giới thiệu chung vui cùng du khách, để món ngon Sầm Sơn được thơm xa, vang xa. Ẩm thực của Sầm Sơn xứng là “giấy thông hành” vượt mọi mốc giới để đến với mọi người.

Tác giả: Nguyễn Hữu Ngôn

Nguồn tin: Báo Thanh Hóa