Mời hơn 30 người dự 'tiệc ma túy' ngay đêm sinh nhật vợ

Your browser does not support the video tag.

Ngày 27-5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hồ Công Nhật Quang, Lê Công Minh Hiếu, Trần Văn Anh Quân (cùng trú tại TP Huế) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hồ Công Nhật Quang tại cơ quan công an. Ảnh: B.TRÂM

Trước đó, tối 17-5, Hồ Công Nhất Quang thuê trọn gói một cơ sở lưu trú tại xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy để tổ chức sinh nhật cho vợ và mời khoảng 60 khách đến tham dự.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Quang gọi và nhờ Hiếu hỏi tìm mua giúp ma túy. Hiếu đồng ý và đã tìm mua 20 viên ma túy dạng thuốc Lắc và một túi ma túy dạng khay với số tiền là 13,5 triệu đồng.

Hai giờ sau, khi khách dự sinh nhật ra về và chỉ còn 33 người ở lại. Họ chia làm hai nhóm rồi vào 2 phòng nghỉ do vợ chồng Quang thuê sẵn để sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an ập vào sau đó, 32/33 người gồm 11 nữ và 21 nam có kết quả dương tính với ma túy.

Tác giả: NGUYỄN DO

Nguồn tin: Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh