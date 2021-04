Mở balo của học sinh, cô giáo mầm non ngớ người vì 'kết quả' nhận được: Đây là lý do đừng bao giờ để bố soạn quần áo cho con!

Đàn ông thường "bị" gắn với danh xưng "vụng về", tất nhiên "đàn" nào cũng có người này người kia nhưng hậu đậu như ông bố trong clip nhận về gần 50 ngàn lượt tim trên TikTok sau đây thì đúng là khiến giáo viên "sang chấn tâm lý".

Theo đó khi được vợ giao nhiệm vụ soạn áo quần cho con đi học, thay vì đem 1, 2 bộ đồ như bình thường, ông bố bá đạo này đem những... 17 cái quần nhưng tuyệt nhiên không có cái áo nào. Mãi đến khi cô giáo lấy đồ thay cho cháu mới tá hỏa phát hiện ra "sự thật" không thể nhịn được cười này.

Your browser does not support the video tag.

Đếm lia lịa cả 17 cái nhưng toàn là cái... quần thế này có đắng lòng không chứ!

Xem cô giáo lấy từng chiếc quần ra đếm rồi đọc thêm cả ngàn bình luận "phốt" những ông chồng đãng trí mà dân tình cười muốn nội thương. Quả thực không hẳn việc gì vào tay các anh cũng khiến chị em bật chế độ nghi ngờ, không có lửa sao mà có khói:

- Anh họ mình dẫn vợ đi đẻ, người ta phát cho váy để vợ mặc, thì ông mặc vào luôn. Cả hành lang cười bò. Hóa ra ông ý tưởng phải mặc vậy.

- Bữa có ông kia đưa con đi học, đi lên tới trường nhìn lại không thấy con đâu lại quay ngược về đón. Ông kể đi trên đường nói chuyện với nó đủ thứ mà không nghe nó trả lời gì.

- Mỗi lần nhờ chồng lấy quần áo cho con là y rằng lấy áo rách quần rách. Mình phục ông ấy thật, có thể tìm thấy bộ mình không bao giờ tìm thấy được.

- Xời ăn thua gì, phụ huynh của mình đưa cháu lớn đi học dắt theo cháu bé rồi bỏ quên cháu bé ở sân trường.

Bên cạnh đó, vẫn có nhưng ông chồng "dũng cảm" vào chống chế:

- Đừng nghĩ chúng tôi tệ nha.... chẳng qua cố tình làm sai vậy để mai mốt vợ không dám kêu làm nữa.

- Con trai thì cần áo làm gì. Ông bố này biết tiết kiệm đấy. Đỡ cũ quần áo.

- Bố tâm lý đấy chứ cô giáo. Biết con hay tè dầm nên đem vài chục cái quần cho dễ thay...

Nói gì thì nói, sau khi xem clip này hẳn nhiều mẹ phải kiểm tra balo của con khi các ông bố "giành" nhiệm vụ soạn đồ cho con đi học rồi!

Tác giả: Hiếu Đan

Nguồn tin: Nhịp sống Việt