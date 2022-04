Miền Bắc đón gió mùa Đông Bắc dịp 30/4-1/5

Ông Vũ Anh Tuấn, Dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia), cho biết, thời tiết trên cả nước dịp 30/4-1/5 sẽ có những chuyển biến nhất định. Do ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc tràn về, nhiều khả năng từ 30/4-1/5 ở khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào và giông diện rộng.

"Dịp nghỉ lễ ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng mưa vừa, mưa to đến rất to. Đối với khu vực Trung Bộ nhiều khả năng ảnh hưởng kết hợp thêm với hoàn lưu của vùng áp thấp có khả năng hình thành trên Biển Đông, nên thời tiết chuyển xấu, có mưa rào và giông trên diện rộng, cục bộ sẽ có mưa vừa, vừa to", ông Tuấn lưu ý.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia). (Ảnh: Nguyễn Dương).

Ngoài ra, trong dịp nghỉ lễ sắp tới, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và giông, tuy nhiên thời điểm mưa ở khu vực này sẽ tập trung nhiều vào khoảng thời gian chiều và tối, ban ngày mưa gián đoạn.

Hai hình thế thời tiết gió mùa Đông Bắc và vùng áp thấp có khả năng hình thành trên Biển Đông được dự báo sẽ tương tác với nhau, gây ra một đợt mưa giông diện rộng trên hầu khắp các khu vực trên cả nước.

Ông Tuấn lưu ý, thời điểm này là giai đoạn chuyển mùa nên có nhiều khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, cực đoan như: lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh là rất cao.

"Việc xuất hiện bão hay áp thấp nhiệt đới vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 là không có gì bất thường. Theo quy luật khí hậu thì đây là giai đoạn có khả năng hình thành bão, áp thấp nhiệt đới", ông Tuấn nói thêm.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong năm nay sẽ có khoảng 10-12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, trong đó có khoảng 4-6 cơn ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Trong khi đó, trung bình nhiều năm có khoảng 12-14 cơn bão, áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông, có khoảng 5-7 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

"Đợt nghỉ lễ này kéo dài khoảng 4 ngày, như đã phân tích ở trên, thì thời điểm này thời tiết trên cả nước chuyển xấu. Tuy nhiên, giai đoạn mưa không phải kéo dài liên tục. Ví dụ như ở Bắc Bộ thời gian mưa chính vào các ngày 30/4 đến 1/5, từ ngày 2/5 thời tiết ở Bắc Bộ có xu hướng tốt lên, nên người dân có thể chọn thời điểm du lịch phù hợp", ông Tuấn cho biết.

Ngoài ra, dịp này ở Bắc Trung Bộ mưa giông cũng chỉ kéo dài đến ngày 1/5, từ 2/5 thời tiết sẽ tốt lên. Khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa giông có thể kéo dài trong nhiều ngày, nhưng thời gian mưa chỉ tập trung nhiều vào chiều và tối, ban ngày mưa gián đoạn, người dân vẫn có thể lựa chọn thời điểm đi du lịch phù hợp

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí