MG ZS 2021 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam giá từ 569 triệu đồng

MG (viết tắt của Morris Garages), được biết đến như là một trong những thương hiệu ô tô lâu đời nhất nước Anh với di sản hơn 90 năm hình thành và phát triển. Đến nay, MG không chỉ là biểu tượng của ngành ô tô nước Anh mà còn là thương hiệu có tầm ảnh hưởng lớn đến lịch sử phát triển ô tô thế giới.

MG ZS mới là phiên bản nâng cấp đáng giá với thông điệp Smart Up: Smart your style – Up your life (Trải nghiệm thông minh, nâng tầm cuộc sống) và được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Mẫu xe này đã từng xuất hiện tại Thái Lan vào hồi tháng 3 năm ngoái, gây ấn tượng với giá bán cạnh tranh và loạt trang bị không hề kém cạnh so với các đối thủ như Kia Seltos hay Hyundai Kona.

Ngoại thất của MG ZS mới được tinh chỉnh, tôn lên những điểm mạnh của ngôn ngữ thiết kế Brit Dynamic, phát huy tối đa sự cơ động của chiếc xe khi lưu thông hay dừng đỗ tại các khu vực nội đô đông đúc. MG ZS mới thu hút ánh nhìn từ mặt lưới tản nhiệt với điểm nhấn là những họa tiết mô phỏng mũi giáo sắc nhọn, đầy mạnh mẽ trên mặt ca lăng phối hợp với những ô lục giác liên tưởng đến những chiếc xe đua tại châu Âu.

Thay thế cụm đèn Halogen Projector là cụm LED Projectors Headlight tự động, kết hợp cùng cụm đèn LED hậu dạng khói mờ, lấy ý tưởng từ đường đua Silverstone, mang tới những trải nghiệm ánh sáng an toàn và thú vị. Khối thiết kế ngoại thất được hoàn thiện (với những đường gân nổi tạo cảm giác mạnh mẽ, làm nổi bật tính khí động học của MG ZS mới) bằng bộ vành 17 inch 05 chấu, mô phỏng kiểu dáng lưỡi rìu Tomahawk đầy mạnh mẽ với hai tông

màu.

MG ZS mới có chiều rộng tốt nhất phân khúc (1,809mm) cùng chiều dài và chiều cao lần lượt 4,323mm và 1,653mm, được định danh là một chiếc xe có kích cỡ tốt trong phân khúc B- SUV

Thiết kế nội thất MG ZS mới mang đến cho khách hàng là sự cao cấp với tông màu đen cùng các vật liệu như bọc da PU, đường vân giả carbon, nỉ... kết hợp hài hòa với điểm nhấn là hàng ghế đầu được thiết kế theo kiểu dáng thể thao.

Bên cạnh vô lăng đa chức năng với hệ thống Cruise Control được thiết kế riêng biệt, MG ZS mới còn sở hữu màn hình 10.1 inch thông minh, được phát triển bởi chính MG, hỗ trợ kết nối cả Apple CarPlay và Android Auto.

MG ZS mới sở hữu khoang chứa đồ ấn tượng với dung tích 359L, và tăng lên tới 1.166L khi hàng ghế sau được gập linh hoạt 60:40.

Nắm bắt nhu cầu của nhóm khách hành thành thị, chiếc xe còn được trang bị thêm các cổng USB cho camera hành trình, cổng USB hàng ghế sau, kết hợp cửa sổ trời toàn cảnh rộng nhất phân khúc, chiếm đến 90% diện tích trần xe với 7 cấp độ mở, hệ thống lọc bụi mịn PM2.5, hệ thống camera 360 độ hiển thị 3D, Smart key, tạo nên không gian sinh hoạt đúng nghĩa trên một chiếc SUV đô thị cỡ nhỏ.

MG ZS 2021 mới được trang bị bộ hộp số vô cấp CVT hoàn toàn mới với 8 cấp giả lập duy nhất trong phân khúc với 03 chế độ lái ấn tượng: Thành phố, tiêu chuẩn và thể thao. Những trải nghiệm mới mẻ biến chiếc xe động cơ 1.5L 4 xi lanh, công suất cực đại 112 mã lực tại 6.000 vòng/ phút và mô men xoắn cực đại 150Nm tại 4.500 vòng/ phút, giúp xe đạt tới vận tốc tối đa 170km/h, khiên chiếc xe trở nên khác biệt trong phân khúc.

MG ZS 2021 mới được trang bị đầy đủ những công nghệ an toàn tân tiến nhất cùng hệ thống Bảo vệ an toàn đồng bộ mang tới hiệu quả cao nhất như Phanh tay điện tử (EPB), Hệ thống giữ phanh tự động (AVH), Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (EBA), Hệ thống cân bằng điện tử (SCS),...

Phiên bản MG ZS 2021 mới được phân phối với 4 màu ngoại thất: Trắng, Đỏ, Đen, Bạc (sẽ được giới thiệu sau). Tất cả các mẫu xe MG ZS 2021 sẽ nhận được gói bảo hành 5 năm không giới hạn số km cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác như: Tặng 01 năm bảo hiểm vật chất cho khách mua xe MG ZS mới; 5 lần bảo dưỡng miễn phí (bao gồm vật tư và nhân công); 5 năm sử dụng dịch vụ MG care 24/7 (*)

MG ZS tại Việt Nam sẽ có 2 phiên bản là New MG ZS Com+ với giá bán 569 triệu đồng và New MG ZS Lux+ giá 619 triệu đồng (đã bao gồm 10% VAT)./

Tác giả: CTV Hiếu Nguyễn

Nguồn tin: Báo VOV