Mẹ và con trai 6 tuổi tử vong dưới bánh xe tải, camera 30 giây chỉ ra nguyên nhân

Camera hành trình ghi lại diễn biến vụ tai nạn xảy ra tại Km 153 80 Quốc lộ 2, thuộc xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang vào ngày 6/5. Người phụ nữ mặc áo mưa, điều khiển xe máy có chở theo con nhỏ phía sau.

Khi đến khúc cua, đường trơn khiến chiếc xe lảo đảo rồi va chạm vào thân xe tải đi ngược chiều. Chiếc xe bị hất văng, cả hai nạn nhân tử vong tại chỗ.

Được biết, nạn nhân tên N.T.V (sinh năm 1976) và con trai là N.T.H (sinh năm 2016) cùng trú tại thôn Nậm Lương, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Tài xế xe tải V.V.N (sinh năm 1979, trú tại thôn Nà Nhàm, xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) bị thương, được đưa đi cấp cứu ngay sau khi xảy ra va chạm.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc