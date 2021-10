'Mẹ ơi, bố đâu rồi'' - câu nói của em bé ngày đón tro cốt bố mất vì Covid-19 gây ám ảnh

Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền clip của tài khoản Tiktok H.T ghi lại cảnh một em bé nghe mẹ bảo đi đón bố, em vui vẻ chạy ra đầu ngõ nhưng chỉ có các chú bộ đội ôm hũ tro cốt vào nhà. Mẹ bé và những người xung quanh đều bật khóc.

Chỉ có bé là ngây thơ hỏi: "Bố đâu rồi mẹ ơi?". Em còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì xảy ra cũng như cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân. Chính hình ảnh hồn nhiên của em bé khiến người xem thêm nhói lòng.

Em bé chạy ra đón nhưng không thế bố, ngây thơ hỏi:"Mẹ ơi, Bố đâu rồi?"

Trước đó, người bố đi cách ly vì nhiễm Covid-19 nhưng anh không thể qua khỏi. Gia đình đau lòng khi đón tro cốt anh trở về. Chỉ có em bé vẫn nhảy chân sáo khi được mọi người dẫn ra ngoài. Trong một clip khác, em bé hồn nhiên trước bàn thờ, đưa tay vuốt hũ tro cốt của bố.

Những hình ảnh này ngay lập tức được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, người xem đều không kìm nổi nước mắt. Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận:

- Xem những cảnh này mà chảy nước mắt. Covid-19 đã cướp đi quá nhiều.

- Mình hiểu cảm giác này, ba mình cũng mất vì Covid-19, đi cách ly nhưng không qua khỏi.

- Câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ càng khiến mình thêm đau lòng.

- Xem clip này khiến mình thấy được Covid-19 đáng sợ đến thế nào. Nhiều gia đình mất đi người thân vì căn bệnh này.

Đại dịch tác động đến mỗi người theo những cách khác nhau. Có người gặp khó khăn về kinh tế còn có người lại chịu cảnh mất đi người thân yêu. Những hình ảnh nhói lòng của em bé trong clip hẳn khiến nhiều người nhận ra những mất mát đau đớn mà nhiều gia đình phải chịu trong thời gian qua. Hơn ai hết, chúng ta đều mong dịch bệnh sớm qua, để cuộc sống trở lại bình thường, không còn những gia đình phải chịu chia cắt.

Tác giả: Hoàng Mai

Nguồn tin: Nhịp sống Việt