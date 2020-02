MC nổi tiếng của Anh tự tử tại nhà riêng

Hôm 15/2 (giờ địa phương), truyền thông Anh, Mỹ đồng loạt đưa tin về cái chết của MC Caroline Flack. Chia sẻ với The Independent, luật sư riêng của nữ MC cho biết cô qua đời tại nhà riêng do tự tử.

"Chúng tôi xác nhận tin Caroline Flack mất vào ngày 15/2. Mong quý báo chí tôn trọng quyền riêng tư của gia đình trong thời gian này", đại diện gia đình Flack chia sẻ.

Caroline Flack qua đời tại nhà riêng ở tuổi 40.

Trước đó, vào tháng 12/2019, Caroline Flack bị buộc tội hành hung bạn trai Lewis Burton. Tuy nhiên, người đẹp 40 tuổi phủ nhận cáo buộc và đang chờ phiên tòa xét xử vào tháng 3.

Gần nhất, vào ngày Lễ Tình nhân 14/2, Caroline Flack lần đầu quay trở lại sử dụng mạng xã hội sau thời gian im ắng. Trên trang cá nhân, cô đăng tải hình ảnh ôm chú chó cưng của mình.

Sự ra đi đột ngột của nữ MC khiến nhiều nghệ sĩ và khán giả bàng hoàng. MC Eamonn Holmes buồn bã trước cái chết của đồng nghiệp. Trên trang cá nhân, ông gửi lời chia buồn với gia đình Flack.

"Tôi sốc khi biết tin Caroline Flack mất. Mong cô yên nghỉ", Eamonn Holmes đăng tải trên Twitter.

Diễn viên Sheridan Smith bày tỏ: "Khi nào mọi thứ sẽ thay đổi? Cần bao lâu nữa. Thật sự qua đau đớn".

Caroline Flack là nữ MC xinh đẹp, gợi cảm của xứ sở sương mù.

Caroline Flack sinh năm 1979, là người mẫu ở xứ sở sương mù nhưng lại được biết đến nhiều nhất với vai trò MC truyền hình.

Cô nổi tiếng khi tham gia dẫn dắt một số chương trình như I'm a Celebrity, Get Me Out of Here, The Xtra Factor, gần nhất là Love Island. Người đẹp từng xuất hiện trong bộ phim hài Bo' Selecta! của truyền hình Anh.

Năm 2015, Caroline Flack nằm trong top 5 những phụ nữ sexy nhất thế giới do FHM bình chọn, theo sau những cái tên như Kelly Brook, Kim Kardashian, Britney Spears.

Nữ MC từng vướng tin đồn hẹn hò với cựu thành viên nhóm nhạc One Direction – Harry Styles.

Tác giả: Tường Bách

Nguồn tin: Zing.vn