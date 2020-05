MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên bị hàng xóm ở Mỹ kỳ thị

Your browser does not support the video tag.

“45 năm sống ở Mỹ và nhất là miền Nam California, tôi chưa bao giờ gặp một sự kì thì như vậy. Chắc mọi người đã biết, tôi mới dọn đến căn nhà mới gần biển, tuần vừa rồi Châu Ngọc Hà và Ngọc Ngữ có quay một video ngắn ở trước vườn nhà tôi vào buổi tối, họ vặn nhạc rất nhỏ, vừa đủ nghe vì đây chỉ là hát nhép để quay MV.

Tuy nhiên, trong quá trình quay, có một người hàng xóm là đàn ông Mỹ khá trẻ liên tục dùng những từ ngữ mang tính kỳ thị. Mới đầu tôi cũng để mọi chuyện nhẹ nhàng, không nói gì cả nhưng người đó liên tục la hét từ ban công nhà họ qua trước sân nhà tôi trong vòng 2 – 3 tiếng liền”.

Cũng theo Nguyễn Cao Kỳ Duyên, hàng xóm còn đe dọa rằng nếu những người quay MV không dời đi thì anh ta sẽ xuống đập xe và bảo đã ở trong tù nhiều năm mới ra nên không sợ gì. Tuy nhiên, nữ MC hải ngoại khẳng định cô không hề sợ hãi vì biết rằng việc làm của hàng xóm đã phạm luật, cô còn liệt kê một số điều luật liên quan đến vấn đề này làm dẫn chứng.

“Trong tình huống này, tôi rất bình tĩnh, không lời ra tiếng lại. Ban đầu tôi im lặng nhưng sau nửa tiếng, thấy tội nghiệp Châu Ngọc Hà, Ngọc Ngữ và các anh em đang quay ở sân vườn trong khi tôi nhiều tuổi nhất nhà, là chủ nhà và là luật sư nên tôi đi ra, cầm điện thoại quay thẳng về phía người hàng xóm. Lập tức, người đó quay sang hướng khác và không nói gì cả. Tuy nhiên, khi thấy tôi đi vào nhà thì anh ta tiếp tục la hét như lúc đầu, những điều đó đã đủ bằng chứng để tôi gọi cảnh sát”.

Đồng thời, Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho biết, tất cả mọi người đều có thể gọi cảnh sát nhưng mà khi thực sự bị đe dọa và cảm thấy nguy hiểm thì mới gọi 911, còn trong trường hợp của cô thì chỉ gọi cảnh sát.

“Sau khi cảnh sát đến nghe tôi trình bày thì họ đến gõ cửa nhà người hàng xóm và người này phải ra xin lỗi và giải thích rằng do mình say. Nhưng sáng sớm hôm sau tôi lại thấy ai đó ném trứng qua nhà mình, tôi lại gọi cảnh sát”, cô nói.

Bên cạnh đó, nữ MC hải ngoại còn quyết định lắp đặt máy quay xung quanh nhà để ghi lại bằng chứng. Nhờ cách xử lý tình huống khéo léo và quyết liệt, Nguyễn Cao Kỳ Duyên cuối cùng đã nhận được lời xin lỗi từ người hàng xóm một cách chân thành, thậm chí người ở chung với anh ta còn dắt theo chó cưng sang giới thiệu, làm hòa.

Cuối cùng, Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho biết: “Không phải người Mỹ nào cũng kỳ thị như vậy, bởi khi xảy ra chuyện, rất nhiều hàng xóm khác của tôi đã chạy ra và tỏ thái độ không đồng tình với người đàn ông khiếm nhã ấy. Trong trường hợp bị hành hung hoặc quấy rối, nếu đi 2-3 người thì một người nên dùng điện thoại ghi hình lại. Nếu như đi một mình đến những nơi vắng người thì quý vị có thể chạy vào chỗ có ánh sáng hay đi vào chỗ đông người. Còn nếu mình cảm thấy không an toàn, mình có thể gọi cảnh sát. Nếu bị kỳ thị, mọi người phải lên tiếng vì bản thân và cộng đồng”.

