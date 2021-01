Mazda mất lái, tông thẳng vào cột cờ ở quảng trường Gia Lai

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 25/1, tại quảng trường Đại Đoàn Kết, TP.Pleiku, Gia Lai.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một tài xế điều khiển chiếc xe ô tô hiệu Mazda CX5 lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo. Khi đi đến gần quảng trường Đại Đoàn Kết thì bất ngờ tông trúng chiếc xe máy đậu bên đường, húc văng cổng barie.

Chiếc xe ô tô sau đó chạy thêm khoảng 50 mét thì đâm vào cột cờ rồi dừng lại. Sự việc xảy ra khiến hàng chục người đang thi công công trình tại đây hoảng hốt. Toàn bộ diễn biến vụ tai nạn đã được camera giám sát ở ngay gần đó ghi lại.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bị nát phần đầu, cột cờ bị hư hỏng nhẹ. Được biết, vụ tai nạn xảy ra khiến một người phụ nữ ngồi trên xe bị thương nặng, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Trong khi đó, tài xế bị thương nhẹ.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn