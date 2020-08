Máy tính xách tay của hãng Dell vừa ra mắt chất lượng thế nào?

Đúng như tên gọi, Latitude 7410 Chromebook Enterprise được thiết kế cho doanh nghiệp, máy cài sẵn các dịch vụ quản lý như Chrome Enterprise, VMwere WorkspaceOne và Dell ProSupport Plus.

Latitude 7410 Chromebook Enterprise có hai tùy chọn thân máy bằng nhôm hoặc sợi carbon cao cấp. Phiên bản cấu hình cao cấp nhất có màn hình độ phân giải 4K, chip Intel Core i7, bộ nhớ lưu trữ PCle NVME 512 GB nhanh chuẩn tốc độ SSD và bộ nhớ RAM 16 GB thế hệ DDR4-2666.

Máy được trang bị màn hình 14 inch 1080p có độ sáng tiêu chuẩn 300 nits và hỗ trợ bút cảm ứng nhưng được bán riêng không kèm theo máy. Latitude 7410 Chromebook Enterprise có hai tùy chọn pin là 52 Wh và 68 Wh, hỗ trợ sạc nhanh cho phép sạc từ 0 đến 35% trong 20 phút và sạc từ 0 lên 80% chỉ mất 1 giờ.

Cổng kết nối của Chromebook bao gồm 2 USB-C, 2 USB-A, 1 HDMI 2.0, giắc cắm âm thanh 3.5mm, đầu đọc thẻ SD và khe cắm thẻ SIM cho dòng máy LTE, hỗ trợ chuẩn WiFi 6, Bluetooth 5.1

Đặc biệt, Latitude 7410 Chromebook Enterprise còn có hai tùy chọn loại bản lề cho người dùng lựa chọn, một loại theo kiểu gập vỏ sò như máy tính truyền thống có trọng lượng khoảng 1,6 kg và loại còn lại được tích hợp bản lề hỗ trợ gập 360 độ có trọng lượng khoảng 1,4 kg.

Dell Chromebook Enterprise Latitude 7410 được bán với giá 1.099 USD (khoảng 25.4 triệu) cho phiên bản cấu hình Intel Core i3 thế hệ thứ 10 và 1.299 USD (khoảng 30 triệu) cho bản Intel Core i5 thế hệ thứ 10.

Liên quan đến sản phẩm của hãng Dell, được biết trước đó, hãng này đã hợp tác với Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (U.S. Consumer Product Safety Commission – CPSC) để lấy lại hơn 9.000 bộ sạc do nguy cơ sốc điện. Khoảng 8.900 bộ tại Mỹ và 475 ở Canada đã bị ảnh hưởng.

Bộ điều hợp nguồn cho phép pin dự phòng (Power Bank) Dell tăng gấp đôi thời lượng như sạc bàn. Đây là cách giữ cho máy tính xách tay của bạn vẫn hoạt động khi thiết bị ở xa ổ cắm trên tường.

Nhưng Dell xác định rằng vỏ của bộ sạc có thể bị vỡ và tách ra. Việc này sẽ làm lộ thành phần kim loại bên trong mô-đun gây điện giật.

Công ty đã ban hành lệnh thu hồi bộ sạc được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 1/2017 đến tháng 3/2017. Hãng cho biết, 11 trường hợp bộ chuyển đổi bị hỏng và lộ các bộ phận bên trong cho dù không có thương tích nào được báo cáo.