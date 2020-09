Mâu thuẫn tình cảm, đâm mẹ và con riêng người tình thương vong rồi tự sát

Ảnh minh họa

Ngày 8/9, ông Hà Văn Trai, Chủ tịch UBND xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa , Khánh Hòa thông tin vụ án mạng xảy ra tại căn nhà ở thôn Phú Văn, xã Ninh Trung khiến 2 người chết 2 người bị thương.

Theo đó, khoảng 23 giờ 30 đêm 7/9, ông Nguyễn Văn Lạc (SN 1981, trú tại huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) cầm dao đến nhà bà Định Thị Yến P. (SN 1985, ngụ xã Ninh Trung) để giải quyết mâu thuẫn tình cảm.

Lúc này, ông Lạc cầm dao truy sát bà P. nhưng bà này đã chạy thoát. Trong cơn điên cuồng, Lạc đã lao vào đâm mẹ của bà P. là bà Đinh Thị L. (SN 1960, trú tại xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh) và 2 người con của bà P. là cháu Đỗ Đinh Gia H, Đỗ Ngọc Khánh T, sinh năm 2013 và 2016. Sau khi gây án, ông Lạc tự đâm vào cổ của mình với ý định tự sát.

Nghe thấy tiếng la thất thanh, nhiều người dân ở thôn Phú Văn, xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa chạy đến nhà và L. thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

Tại hiện trường, bà L. nằm bất động bên những vệt máu trước sân nhà, trên người có nhiều vết thương. Cạnh đó, ông Lạc cũng bất động với những vết đâm ở vùng bụng. Trong nhà, hai con của chị P. trong tình trạng bị thương do bị đâm.

Ngay sau đó, cả 4 đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Lạc và bà Đinh Thị L. đã tử vong. Hai nạn nhân Đỗ Đinh Gia H, Đỗ Ngọc Khánh T được đưa vào vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu và điều trị

Vụ việc được người dân khẩn trương báo cho công an địa phương. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an thị xã Ninh Hòa tiến hành thu thập thông tin có liên quan vụ trọng án nêu trên.

Qua điều tra xác định, Lạc có mối quan hệ tình cảm với chị Định Thị Yến Ph. và chung sống như vợ chồng nhưng đã vài lần xảy ra mâu thuẫn. Hiện, Công an tỉnh Khánh Hòa đã thụ lý điều tra vụ án.

