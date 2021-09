Mâu thuẫn tại hồ câu cá, người đàn ông bị đánh tử vong tại chỗ

Ngày 20/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại hồ Ea Cuôr Kăp (ở xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột).

Hiện trường vụ án.

Nạn nhân được xác định là ông Trần Đình Anh (44 tuổi, trú tại xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin).

Theo kết quả điều tra, tối ngày 17/9, người dân phát hiện có 1 người đàn ông nằm chết tại bờ hồ Ea Cuôr Kăp, không rõ nguyên nhân. Nhận được tin báo, cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác minh nguyên nhân.

Bằng các biện pháp nghiệm vụ, sau đó Công an đã bắt giữ 4 đối tượng gồm: Y Thên Niê (52 tuổi), Y Thao Kbuôr (28 tuổi, cùng trú tại xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột), Y Glen Byă (24 tuổi, trú tại xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) và Y Vó Niê (26 tuổi, trú tại xã Hòa An, huyện Krông Pắk).

Trước đó, 4 đối tượng trên câu cá tại hồ Ea Cuôr Kăp và xảy ra mâu thuẫn với ông Trần Đình Anh. Sau đó, 4 đối tượng trên đã đánh ông Anh khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, 4 đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nguyên nhân vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Ngọc Hùng

Nguồn tin: Báo Giao thông