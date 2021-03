Mâu thuẫn ở sân bóng, 2 cha con cầm kiếm 'rủ nhau' đi chém người

Ngày 11/3, sau gần 1 năm điều trị, ông Nguyễn Tất Lai (SN 1976), trú tại xã Tân Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An), nạn nhân của vụ án "Giết người" đã có thể đi lại, nói chuyện. Tuy nhiên, do nhiều vết thương nghiêm trọng nên ông Lai vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn, trên người để lại nhiều vết sẹo vĩnh viễn.

Nhắc lại vụ việc, ông Lai cho hay, khoảng đầu tháng 6/2020, khi ông đi xem con trai đá bóng trên địa bàn xã Tân Sơn thì có xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Tất Thảo (cháu ruột của Nguyễn Tất Minh).

Ông Lai bị chém rách ngang mặt phải cấp cứu tại bệnh viện

"Khi xem bóng đá thấy con trai mình bị đau do va chạm nên tôi có lại nhắc nhở Thảo là nên đá bóng cho đàng hoàng. Nhưng Thảo lại tỏ thái độ nên tôi có tát Thảo 1 cái", ông Lai nhớ lại.

Sau khi Thảo về kể lại chuyện bị ông Lai đánh ở sân bóng, khoảng 1 tuần sau, Nguyễn Tất Minh cùng cha là Nguyễn Tất Mận và chú là Nguyễn Tất Thể cầm kiếm đến nhà ông Lai để "hỏi tội".

Cụ thể, khoảng 15h ngày 15/6/2020, Nguyễn Tất Minh cùng chú ruột là Nguyễn Tất Thể đi trên xe máy mang theo kiếm. Còn ông Nguyễn Tất Mận cùng đi trên một xe máy khác đến nhà ông Nguyễn Tất Lai tại xóm 6, xã Tân Sơn với mục đích là hành hung.

Khi đến địa điểm trên, thấy ông Lai đang đứng trước cửa, Minh nhảy xuống xe dùng kiếm lao về phía nạn nhân để chém. Do tình huống quá bất ngờ, ông Lai chỉ lùi lại rồi dùng tay giữ lấy kiếm của Minh Cùng lúc đó, Thể cũng lao tới đấm liên tục vào mặt ông Lai.

Thấy ông Lai chống trả, Nguyễn Tất Mận dùng 1 thanh sắt đánh liên tiếp vào người ông này. Do bị cả 3 người đánh liên tục, nạn nhân cố gắng bỏ chạy khoảng 150m thì ngã xuống.

Ông Nguyễn Tất Lai nhớ lại ngày xảy ra vụ án

Khi Công an xã Tân Sơn, huyện Đô Lương đến hiện trường thì các đối tượng mới dừng lại Ông Lai được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tình trạng đa chấn thương bởi nhiều vết chém vùng đầu, mặt…

Ngay sau đó, Công an huyện Đô Lương đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Tất Minh, Nguyễn Tất Thể và Nguyễn Tất Mận để điều tra. Ngày 2/11/2020, CQĐT Công an tỉnh Nghệ An có kết luận giám định thương tích trường hợp ông Nguyễn Tất Lai là 84%.

Đến ngày 29/1/2021, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử Nguyễn Tất Minh, Nguyễn Tất Thể bị VKSND tỉnh Nghệ An truy tố về tội "Giết người" và Nguyễn Tất Mận bị truy tố về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Tuy nhiên, trong quá trình xét xử do lời khai các bị cáo tại toà và cáo trạng VKS chưa đồng nhất nên phiên toà đã tạm hoãn. Ngoài ra, ông Nguyễn Tất Lai là nạn nhân trong vụ án chưa đồng ý về việc truy tố ông Nguyễn Tất Mận tội danh "Gây rối trật tự công cộng".

Ông Nguyễn Tất Lai tại hiện trường vụ án

Ông Lai cho biết, tại phiên toà trong phần xét hỏi các bị cáo, lời khai của 3 đối tượng có nhiều điểm chưa trùng khớp nên toà đã tạm hoãn yêu cầu VKS và CQĐT bổ sung.

"Khi xét hỏi các bị cáo tại toà, có nhiều điểm các bị cáo không trả lời đúng như cáo trạng VKS truy tố. Và tôi cũng không đồng ý việc ông Mận tội danh Gây rối trật tự công cộng mà cũng phải truy tố về tội Giết người. Vì ông Mận cũng đi cùng Minh và Thể tại thời điểm đó chứ không phải đến sau. Đồng thời, ông Mận cũng cầm theo thanh sắt chứ không phải lấy ở hiện trường như cáo trạng của VKS", nạn nhân Lai nói.

Hiện, các vết thương của ông Lai vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chi phí điều trị cao ảnh hưởng đến đời sống kinh tế gia đình. Ngoài ra, mỗi khi thời tiết thay đổi các vết thương lại hành hạ ông Lai.

Tác giả: Văn Bình – Hồ Phương

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn