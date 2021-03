Mâu thuẫn đất đai, các cháu xô xát gia đình cô ruột khiến 3 người nhập viện

Ảnh minh họa

Chiều 23/3, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an huyện An Lão đang điều tra vụ xô xát khiến 3 người trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h5 ngày 22/3, ba anh em Mai Văn Cường (SN 1994), Mai Văn Phú (SN 1995), Mai Văn Thắng (SN 1996), đều trú tại thôn Trung Thanh Lang 1, xã An Thái, huyện An Lão, TP Hải Phòng đến nhà cô ruột là Mai Thị Thu Duyên (SN 1983, ở thôn Trần Thành, xã An Thọ, huyện An Lão, TP Hải Phòng) để nói chuyện về việc giải quyết đất đai trong gia đình.

Trong quá trình giải quyết đã phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến việc cãi lộn, xô xát.

Hậu quả, chị Mai Thị Thu Duyên và em chồng là Nguyễn Đức Hời (SN 1973) cùng anh chồng là Nguyễn Đức Nam (SN 1968), đều trú tại thôn Trần Thành, xã An Thọ, huyện An Lão, TP Hải Phòng bị thương, sau đó được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng).

Đến trưa ngày 23/3, các đối tượng Mai Văn Cường, Mai Văn Phú, Mai Văn Thắng đã đến Công an huyện An Lão trình diện.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

