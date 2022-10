Mâu thuẫn chuyện nợ nần, 2 người thương vong

Trưa 17/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Ngọc Phương (SN 1979, trú thôn Long Hà, xã An Định, huyện Tuy An) về tội "Giết người".

Lê Ngọc Phương tại Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Phú Yên. (Ảnh: CACC)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h30 ngày 16/10, anh Nguyễn Văn H. (SN 1984, trú Diêm Điền, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An) và Nguyễn Lý (SN 1979, trú thôn 3, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An) cùng 2 người bạn của mình ngồi nhậu tại nhà anh H.

Trong lúc nhậu có nhắc đến việc nợ nần giữa anh H. với Lê Ngọc Phương, anh H. liền điện thoại cho Phương hỏi về chuyện tiền bạc khiến Phương bực tức điều khiển xe máy đến nhà anh H.

Đến nơi, Phương và anh H. xảy ra cãi vã. Anh H. dùng chai đựng rượu đánh vào đầu của Phương, Phương xông vào định đánh lại anh H. thì anh Lý chạy lại can ngăn.

Bực tức, Phương lấy trong túi quần 1 con dao đâm anh Lý gây thương tích và tiếp tục đuổi theo, đâm vào vùng ngực phải anh H. rồi bỏ đi.

Anh H. bỏ chạy một đoạn thì bất tỉnh, sau đó được người nhà chở đi cấp cứu, trên đường đi anh H. tử vong. Còn anh Lý được người nhà đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu.

Tác giả: MINH MINH

Nguồn tin: Báo VTC News