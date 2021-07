Masan mua lại gần tương ứng số cổ phần của công ty con đã bán cho Alibaba

Theo Masan, cơ sở để kỳ vọng tăng trưởng ở VinCommerce là hệ thống bán lẻ này bắt đầu có lợi nhuận - Ảnh:T.T

Ông Danny Le, tổng giám đốc Masan Group, xác nhận việc mua lại cổ phần của The CrownX sẽ đưa tỉ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp của Masan tại The CrownX tăng từ 80,2% lên 84,9% sau công bố, kể từ ngày 1-7-2021.

Việc tăng lại tỉ lệ sở hữu tại The CrownX chỉ diễn ra hơn nửa tháng kể từ 11-6-2021, khi nhóm các nhà đầu tư trong đó có Alibaba và Baring Private Equity Asia đã mua 5,5% cổ phần phát hành mới của The CrownX với giá 400 triệu USD. Tỉ lệ sở hữu của Masan tại The CrownX lúc này chỉ 80%.

Trước đó, The CrownX (TCX) đi vào hoạt động trước tháng 6-2020. Đây là công ty sở hữu Công ty cổ phần Masan Consumer Holdings (MCH) - công ty hàng đầu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh và Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại VinCommerce (VCM) - nền tảng bán lẻ hiện đại được xây dựng trước đây của Vingroup.

Thời điểm này, Masan Group nắm giữ 70% cổ phần TCX, Vingroup nắm 30%.

Đến ngày 31-8-2020, các cổ đông Masan Group đã thông qua nghị quyết của hội đồng quản trị về việc mua thêm 15% cổ phần của The CrownX với giá trị 1 tỉ USD bằng tiền mặt. Tỉ lệ sở hữu của Masan Group tại The CrownX là gần 85%.

Ông Danny Le cho hay năm 2021 là năm đánh dấu bước ngoặt của VinCommerce khi hệ thống bán lẻ này bắt đầu có lợi nhuận.

Dựa trên kết quả kinh doanh dự kiến của The CrownX vào năm 2021, cũng như tiềm năng tăng trưởng của nền tảng tích hợp offline-to-online, "định giá hiện nay của The CrownX chưa phản ánh chính xác giá trị công ty", ông Danny Le khẳng định.

VinCommerce tiếp tục được kỳ vọng cải thiện lợi nhuận dựa trên kết quả EBIT hòa vốn vào tháng 6-2021. Mục tiêu này cũng đã có lộ trình hướng đến EBIT dương (bao gồm các chi phí tại văn phòng chính) trong nửa cuối năm 2021.

Khoảng 300 - 500 cửa hàng VinMart+ được mở mới trong năm nay trên mục tiêu 3.000 điểm bán được mở rộng.

Các cửa hàng mới dự kiến sẽ đạt EBITDA hòa vốn từ 6-12 tháng nhờ vào mô hình chuỗi cung ứng được cải tiến hiệu quả hơn, biên lợi nhuận thương mại tăng và danh mục sản phẩm phù hợp thị hiếu giúp thúc đẩy lưu lượng khách đến cửa hàng.

Tác giả: TRẦN VŨ NGHI

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ