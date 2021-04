Masan Group đặt mục tiêu doanh thu thuần từ 92.000 - 102.000 tỷ đồng trong năm 2021

Hôm nay (1/4), Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) và hai công ty thành viên là Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (HNX-UPCoM: MCH); Công ty Cổ phần Masan MEATLife (HNX-UPCoM: MML) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2021 tại Sa Pa – Lào Cai với chủ đề “Cùng đến nóc nhà Đông Dương.”

Đặc biệt hơn, sự kiện được tổ chức đúng vào ngày kỉ niệm 25 năm thành lập Tập đoàn Masan (1/4/1996 – 1/4/2021). Và Sa Pa, nơi có đỉnh Fansipan - ngọn núi cao nhất Đông Dương là địa danh lí tưởng được Masan chọn để ghi dấu chặng đường ¼ thế kỷ “Phụng sự người tiêu dùng”, cũng như thể hiện khát vọng chinh phục đỉnh cao và vươn ra thế giới.

Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Masan Group

Phát biểu khai mạc Đại hội, TS. Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Masan Group chia sẻ về tầm nhìn của Masan: “Cách đây đúng 25 năm, Masan khởi đầu hành trình của mình với niềm tin rằng “Phụng sự người tiêu dùng” là cách tốt nhất để thành công trong kinh doanh. Công nghệ và các phát kiến sáng tạo là động lực cho sự tăng trưởng đột phá và giá trị gia tăng vượt trội. Cùng với đó, chúng tôi tự hào về giá trị Việt và khao khát được trở thành một phần của niềm tự hào Việt Nam.

Việc mở rộng sang lĩnh vực bán lẻ hiện đại đã gia tăng khả năng tiếp cận thị trường của Masan từ mức chỉ chiếm 1% ngân sách tiêu dùng lên mức gần 25%. Kế hoạch 5 năm tới của Masan là xây dựng một mô hình hiệu quả để phục vụ 30-50 triệu người tiêu dùng và tạo nên chuỗi giá trị to lớn. Điều này đồng nghĩa với việc người tiêu dùng sẽ tiết kiệm được từ 5-10% cho các hàng hóa thiết yếu; nhà sản xuất và nông dân sẽ gia tăng lợi nhuận từ 5-10%; đối tác nhượng quyền bán lẻ sẽ gia tăng lợi nhuận từ 5-10% so với hoạt động hiện tại của họ.”

Ban lãnh đạo Tập đoàn trình bày kế hoạch phát triển mang tính chuyển đổi, cũng như định hướng thực thi giai đoạn 2021 – 2025. Giai đoạn then chốt sau 25 năm để tiếp tục mở ra những chương mới trên hành trình “Phụng sự người tiêu dùng”.

Ông Danny Le - Tổng Giám đốc Masan Group

Ông Danny Le - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan đã chia sẻ lộ trình chiến lược xây dựng nền tảng Point of Life (POL), góp phần gia tăng lợi ích cho cả người tiêu dùng, nhà sản xuất và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với việc hiện đại hóa kênh bán lẻ truyền thống, đẩy mạnh thương mại tích hợp từ offline đến online (O2O) giữa bán lẻ hiện đại và các nền tảng thương mại điện tử, đồng thời thúc đẩy các dịch vụ tài chính trên khắp Việt Nam, Masan đặt mục tiêu phục vụ 30-50 triệu người tiêu dùng trên một nền tảng “tất cả trong một” (one-stop shop), đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thiết yếu hàng ngày.

Năm 2020, Masan đã thành lập Công ty Cổ phần The CrownX, nền tảng tiêu dùng bán lẻ tích hợp hàng đầu, nắm giữ lợi ích của Masan tại MasanConsumerHoldings (“MCH”) và VinCommerce (“VCM”). Trong đó, MCH là một trong những công ty hàng tiêu dùng có thương hiệu lớn nhất Việt Nam, tập trung vào xây dựng thương hiệu mạnh và phát triển sản phẩm mới. VCM là hệ thống bán lẻ hiện đại có quy mô toàn quốc, dẫn đầu về số lượng điểm bán tại Việt Nam. Ngoài ra, việc mua lại VCM đã mang lại sức mạnh hiệp lực đáng kể với Masan MEATLife (MML). Các sản phẩm MEATDeli hiện đã có mặt tại hơn 1.200 cửa hàng VinMart+.

Ông Trương Công Thắng - Tổng Giám đốc The CrownX

Ông Trương Công Thắng - Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần The CrownX chia sẻ về tầm nhìn 2021 – 2025. The CrownX sẽ là nơi hệ thống bán lẻ (VCM), FMCG (MCH), thịt có thương hiệu (MML) và dịch vụ tài chính (Techcombank) liên kết và hợp lực để tạo thành một nền tảng kinh doanh thông suốt. Vì vậy, The CrownX được coi là chương đầu tiên trong hành trình “Point of Life” mà Masan đang xây dựng.

Với mô hình “Đặt người tiêu dùng làm trọng tâm”, The CrownX và Point of Life được kỳ vọng sẽ mang đến những thay đổi tích cực để đáp ứng những nhu cầu lớn của người tiêu dùng một cách trọn vẹn nhất. Nhờ đó, người tiêu dùng Việt Nam được tiếp cận những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, mua sắm nhu yếu phẩm đáp ứng tiêu chí “Tươi ngon thượng hạng” với giá rẻ hơn từ 5% - 10% so với hiện tại. Các sản phẩm chất lượng của nhà sản xuất, người nông dân được phân phối rộng khắp, cắt giảm chi phí trung gian, nhanh chóng đến tay người tiêu dùng. Nhà bán lẻ được liên kết, hỗ trợ, từ đó gia tăng lợi nhuận.

The CrownX đặt mục tiêu đạt doanh thu thuần 8 tỷ USD vào năm 2025, trong đó, Masan Consumer đóng góp 3 tỷ USD và VinCommerce đóng góp 5 tỷ USD. The CrownX hướng đến sở hữu 25 thương hiệu tiêu dùng hàng đầu, phục vụ 30 – 50 triệu khách hàng thân thiết, 10% doanh thu đến từ kênh online.

Siêu thị VinMart

Kết thúc năm 2020, doanh thu thuần hợp nhất của Masan Group đạt 77.218 tỷ đồng, tăng 106,7% so với mức 37.354 tỷ đồng trong năm 2019, lợi nhuận thuần phân bổ cho đạt 1.234 tỷ đồng. MCH đánh dấu cột mốc quan trọng: doanh thu thuần lần đầu tiên đạt mức 1 tỷ USD vào năm 2020, doanh thu thuần và EBITDA tăng trưởng lần lượt 27,2% và 22,4% so với năm 2019. Doanh thu thuần năm 2020 của MML 16.119 tỷ đồng tăng 16,8% so với năm 2019, biên EBITDA đạt mức 11.7%.

Đối với kế hoạch tài chính năm 2021, Masan Group đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt từ 92.000 đến 102.000 tỷ đồng (tăng trưởng từ 19% đến 32% so với năm 2020), Lợi nhuận thuần phân bổ cho Cổ đông của Công ty đạt từ 2.500 đến 4.000 tỷ đồng (tăng trưởng 103% đến 224% so với năm 2020). Biên EBITDA và biên NPAT được kỳ vọng lần lượt đạt mức từ 15-20% từ 3-5% nhờ vào biên EBITDA dương của VCM và cải thiện biên EBITDA của mảng kinh doanh thịt MML trong năm 2021./.

Tác giả: Hoàng Trang

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn