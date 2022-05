Mang theo 6.000 viên ma túy, rú ga tông thẳng xe vào tổ công tác mở đường thoát thân

Ngày 17/5/2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị và Công an huyện Anh Sơn vừa đồng chủ trì, phối hợp Đồn biên phòng Phúc Sơn và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nậm Cắn phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Theo đó, vào lúc 12h45’ ngày 15/5, tại khu vực thôn 9, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Anh Sơn phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ đối tượng Lương Văn Thành (SN 1971, trú tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lúc này, khi Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe Thành đã bất ngờ tăng ga, lao thẳng vào tổ công tác nhằm bỏ trốn. Tuy nhiên, với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công đối tượng này. Tang vật thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan Công an, Thành khai nhận số ma túy trên được mua tại khu vực biên giới, đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp luật Plus