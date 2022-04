Mang mùa hè vào ngôi nhà với những món nội thất mới ra lò

Houses and Parties của Rebecca Gardener vừa ra mắt bộ sưu tập đồ nội thất mới mang phong cách thập niên 80 với tên gọi "Maybe It Was Memphis". Bộ sưu tập này thể hiện sự tôn sùng đối với phong trào nội thất tươi sáng với những nét hoa văn hình học hậu hiện đại tại Italy do kiến trúc sư Ettore Sottsass sáng lập.