Mang lươn lên máy bay nhưng chưa kịp đi thì người đàn ông đã gặp cảnh trớ trêu khiến ai cũng thương

Những thứ ấn tượng nhất mà bạn từng mang lên máy bay là gì? Có người vận chuyển một cốc trà sữa từ Sài Gòn ra Hà Nội vì ở đó không có, có người xách theo cả chai... mắm tôm hay mua vài cân cua biển... Thế nhưng, đặc biệt như người đàn ông trong clip dưới đây thì đúng là rất hiếm gặp.

Mới đây, đoạn clip về một cảnh tượng xảy ra giữa sân bay khiến cho người xem cảm xúc lẫn lộn bởi tình huống đang diễn ra. Trong đoạn clip này, một người đàn ông đang loay hoay giữa sân bay vì làm đổ đống đồ mà mình sắp mang lên máy bay. Và đó là... những con lươn.

Your browser does not support the video tag.

Đứng trước cảnh này, không chỉ những người xung quanh mà cả những người xem clip đều rất khó xử bởi không biết có nên giúp không, mà muốn giúp thì phải giúp như thế nào? Thậm chí, có những người còn sợ hãi trước cảnh này bởi họ có chứng sợ những con vật như con lươn.

- Thương chú quá, muốn giúp nhưng không biết làm sao?

- Con này khó bắt lắm đó, nhảy vô giúp cũng chưa chắc bắt được cơ.

- Trời ơi trớ trêu quá vậy.

Được biết, đây là một đoạn clip đã được quay từ khá lâu rồi. Hiện tại, nó vẫn đang thu hút rất nhiều lượt xem trên mạng xã hội.

Tác giả: Chi Anh

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị