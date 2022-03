Mang 2 tiền án vẫn cầm đầu đường dây đánh bạc với nhiều đối tượng cộm cán tham gia

Ngày 26/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự 16 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Một số đối tượng tham gia đánh bạc bị tạm giữ.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một nhóm đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp trên địa bàn thị xã Thái Hòa và huyện Tân Kỳ tập trung nhiều con bạc có tiền án, tiền sự đến từ nhiều địa phương. Qúa trình điều tra xác định, nhóm đối tượng đánh bạc này do Nguyễn Khắc Minh (SN 1988, trú tại phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa) cầm đầu.

Được biết, Nguyễn Khắc Minh là đối tượng có thân nhân xấu khi đã có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và đánh bạc, mới nhất Minh lại tiếp tục bị Công an thị xã Thái Hòa xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Để đối phó với cơ quan Công an, Minh thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức cho các đối tượng đánh bạc. Đặc biệt các địa điểm đánh bạc được xây dựng, bố trí kiên cố ở những tuyến đường độc đạo, dễ quan sát nên khó khăn cho việc phát hiện và bắt giữ.

Nguyễn Khắc Minh đối tượng cầm đầu.

Trước thực tế đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh để xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 23/3/2022, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an thị xã Thái Hòa và Công an huyện Tân Kỳ chia làm 2 tổ công tác tại 2 địa điểm ở huyện Tân Kỳ và thị xã Thái Hòa bắt giữ thành công 16 đối tượng, trú tại các huyện Tân Kỳ, Thanh Chương, Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Tang vật chuyên án thu và tạm giữ: 330 triệu đồng, 13 điện thoại, 1 xe ô tô, 2 bộ bát đĩa, 4 quân vị và một số tang vật có liên quan.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: phapluatplus.vn