Man Utd thua trận ra quân Ngoại hạng Anh

Bàn thắng: Van De Beek 80' - Townsend 7', Zaha (phạt đền) 74', 84'.

Townsend (phải) mở tỷ số cho Crystal Palace ngay phút thứ bảy. Ảnh: NMCPool.

Chelsea, Leicester City và Arsenal, những đội xếp dưới Man Utd mùa 2019-2020, đều có trọn vẹn ba điểm trận ra quân mùa giải mới. Everton thậm chí chơi tưng bừng và thắng cả hai trận đầu mùa. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" phải nếm trải cảm giác thất bại, dù được chơi trên sân nhà, tiếp đối thủ chật vật trụ hạng mùa trước Crystal Palace.

Mọi chuyện sớm vượt khỏi tầm kiểm soát của thầy trò Ole Gunnar Solskjaer. Ngay phút thứ bảy, Andros Townsend mở tỷ số sau một chuỗi sai lầm của hàng thủ áo đỏ. Bắt nguồn từ cú nước rút bên cánh trái của Jeffrey Schlupp, Victor Lindelof không đủ tốc độ để che đường tạt. Hai đồng đội còn lại trong hàng phòng ngự, là Harry Maguire và Luke Shaw chậm chạp lùi về lấp khoảng trống. Họ không kịp cắt đường căng ngang của Schlupp, và để Townsend băng vào đệm bóng cận thành.

Trước khi Townsend ghi tên lên bảng điện tử, nhiều trụ cột của Man Utd như Paul Pogba, David De Gea đã phạm sai lầm bên phần sân nhà. Đó dường như không phải phút lóng ngóng nhất thời khi nhập cuộc, bởi sau khi thủng lưới, đội chủ nhà không thể đẩy cao tốc độ. Crystal Palace không pressing từ cấm địa "Quỷ đỏ", nhưng mỗi khi bóng được đưa tới vạch giữa sân, cả Pogba lẫn Scott McTominay đều không thể phát triển bóng lên trên. Bruno Fernandes, cầu thủ chơi bùng nổ suốt giai đoạn hai mùa trước, bị đau từ giữa hiệp một và gần như mất hút cả trận.

Tình huống để bóng chạm tay của Lindelof trong cấm địa, dẫn tới quả phạt đền của Crystal Palace. Ảnh: PA.

Đứt tuyến giữa và cất tân binh Donny Van De Beek trên ghế dự bị, Man Utd như thể người đi giữa sương mù. Phút 14, suýt chút nữa họ nhận bàn thua thứ hai khi có trả bóng về bằng đồng của Lindelof nhẹ và suýt bị Wilfred Zaha cướp được. Phải chờ đến phút 20, đội chủ nhà mới có pha uy hiếp đầu tiên, sau nỗ lực đi bóng của Marcus Rashford và sút xa của Pogba. Cú ra chân của tiền vệ người Pháp không thành bàn, nhưng xốc lại được tinh thần đội nhà. Hai phút sau, McTominay cứa lòng sát vạch 16m50, đưa bóng chệch cột dọc trong gang tấc.

Sự hứng khởi này không kéo dài được lâu, khi đội khách siết lại đội hình, còn Man Utd thiếu đột biến khi có bóng quanh cấm địa. Trước số đông hậu vệ áo trắng, "Quỷ đỏ" gần như không đưa bóng sâu xuống hai biên để kéo giãn khối phòng ngự này. Rashford bên cánh trái có xu hướng bó vào trong, còn Daniel James không có nổi một pha qua người thành công trong 45 phút có mặt trên sân. Cuối hiệp một, đội chủ nhà suýt thua bàn thứ hai, nếu De Gea không kịp dùng đầu ngón tay đẩy cú sút căng cận thành của Jordan Ayew.

Zaha sút chìm vào góc gần, ấn định chiến thắng 3-1 cho Crystal Palace. Ảnh: AFP.

Sau giờ nghỉ, Solskjaer đưa Mason Greenwood vào thay Daniel James, nhưng không mang thêm nét mới nào trong tấn công. Không những vậy, bên phần sân nhà, Man Utd tiếp tục chơi như mơ ngủ. Phút 49, McTominay mất bóng ở giữa sân. Ayew dẫn bóng 30m, trước khi sút căng về góc gần. Nhưng De Gea tiếp tục chọn đúng vị trí.

So với 45 phút đầu, hai hậu vệ biên của Man Utd là Luke Shaw và Timothy Fosu-Mensah dâng cao hơn. Chính Fosu-Mensah đã tạo ra cơ hội ngon ăn cho Greenwood ở phút 60, khi tạt bóng loại bỏ toàn bộ hàng thủ áo trắng. Tuy nhiên, ở cự ly gần, không bị ai kèm, tiền đạo trẻ người Anh lại đánh đầu ra ngoài.

Không thể chờ lâu hơn, Solskjaer đưa tân binh Van De Beek vào sân giữa hiệp hai thay Pogba, đồng thời kéo Bruno Fernandes đá lùi xuống. Ông hy vọng sự mới mẻ của tiền vệ người Hà Lan sẽ khiến hậu vệ Crystal Palace không thể bắt bài. Tuy nhiên, khi những con tính của HLV người Na Uy chưa kịp phát huy tác dụng, lưới của De Gea rung lên lần thứ hai. Lindelof để bóng chạm tay trong cấm địa, sau cú sút của Ayew. Nhờ VAR, trọng tài Martin Atkinson trao phạt đền cho đội khách. De Gea cản được cú sút trên chấm 11m của Ayew, nhưng trọng tài bắt lỗi di chuyển trước khi đối phương chạm bóng. Crystal Palace được đá lại phạt đền, và Zaha không mắc sai lầm như đồng đội khi thay Ayew cân não De Gea.

Van De Beek ghi bàn trong trận chính thức đầu tiên cho Man Utd. Ảnh: Reuters.

Mùa trước, Man Utd cũng thua Crystal Palace tại Old Trafford, nhưng hôm ấy đội chủ nhà ép sân, tạo ra hàng tá cơ hội và chỉ thua vì kém may mắn (Rashford sút hỏng phạt đền). Hôm nay, "Quỷ đỏ" chỉ cầm bóng vượt trội, có lúc đến 81%, nhưng ngang ngửa ở số đường chuyền quyết định (12 so với 11) và kém số lần sút trúng đích (4 so với 5).

Bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Zaha, một người cũ của Man Utd, gần như "đóng hòm" đội chủ sân Old Trafford, nhưng người mới của "Quỷ đỏ" bất ngờ thắp lên tia hy vọng 10 phút trước khi hết giờ. Sau một tình huống lập bập, bóng tìm đến đúng vị trí của Van De Beek sát mép 5m50. Cựu cầu thủ Ajax dễ dàng đánh bại Guaita ở pha đối mặt.

Solskjaer vội vã tung thêm Odion Ighalo vào sân để tăng hỏa lực tấn công, nhưng khi tiền đạo người Nigeria mới chạm bóng được một lần, Zaha lại nới rộng cách biệt. Cầu thủ chạy cánh người Anh khéo léo cài người loại bỏ Lindelof, trước khi sút chìm vào góc gần, khiến De Gea chôn chân đứng nhìn. Zaha trở thành cầu thủ cũ đầu tiên lập cú đúp trong một trận gặp Man Utd. Càng trớ trêu hơn với đội bóng của Solskjaer khi họ đang rất thèm muốn Jadon Sancho, một cầu thủ có lối chơi giống Zaha, nhưng lại vội vàng để Zaha ra đi.

Đội hình thi đấu

Man Utd: De Gea, Fosu-Mensah (Ighalo, 81'), Lindelof, Maguire (c), Shaw, Pogba (van de Beek, 67'), McTominay, James (Greenwood, 45'), Fernandes, Rashford, Martial.

Dự bị không sử dụng: Henderson, Wan-Bissaka, Bailly, Fred.

Crystal Palace: Guaita, Ward, Kouyate, Sakho, Mitchell, Townsend, McArthur, McCarthy (Millivojevic, 88'), Schlupp (Eze, 75'), Zaha (c), Ayew (Batshuayi, 81').

Dự bị không sử dụng: Hennessey, Kelly, Inniss, Meyer.

Tác giả: Thắng Nguyễn

Nguồn tin: Báo VnExpress