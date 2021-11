Màn đánh ghen rùm beng MXH: Chú lén lút vào khách sạn với cháu dâu bị vợ bắt tại trận, hình ảnh quỳ xuống xin tha mới đáng nói!

Đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Chẳng còn gì đau xót hơn khi một người phụ nữ phát hiện chồng qua lại với người khác.

Đáng nói hơn, đối tượng ấy lại là vợ của cháu trai mình. Thế nhưng một người phụ nữ tại Tín Dương, Hà Nam (Trung Quốc) đã phải trải qua cảm giác đau xót tột cùng đó.

Được biết, người vợ của ông chú này nghi ngờ chuyện chồng mình có nhân tình đã lâu. Nguyên nhân bởi có người quen mật báo cho bà biết chồng thường vào khách sạn với cô gái trẻ. Cả người thím và cháu trai đều nảy sinh nghi ngờ. Người cháu trai cũng thấy vài đặc điểm khác lạ của vợ mình cộng thêm điều tiếng xung quanh, họ chắc mẩm rằng người chú này và cô cháu dâu đã tằng tịu với nhau.

Cháu dâu quỳ xuống xin tha thứ.

Ngày 7/11 vừa qua, cả chú lẫn cháu dâu đều đi ra ngoài. Cháu trai và bà thím đã âm thầm theo dõi rồi phát hiện họ vào một khách sạn.

Khi cánh cửa phòng bật mở họ nhìn thấy hình ảnh cặp đôi chú cháu đang ở bên trong nên xông vào bắt gian tại trận.

Trong những đoạn clip được chia sẻ rầm rộ, người cháu dâu khi nhìn thấy hình ảnh của bà thím và chồng đã sợ hãi quỳ xuống van xin. Tuy nhiên, cô vẫn lãnh trọn 2 cái tát lệch mặt, bị giật tóc, yêu cầu nói rõ mọi chuyện.

Your browser does not support the video tag.

Màn đánh ghen rùm beng MXH

Về phần người chú hoàn toàn không có ý hối lỗi mà còn đứng sang bên cạnh với vẻ mặt thờ ơ. Lúc đó, người vợ tức giận túm cổ áo mắng nhiếc: “Anh ăn cỏ gần hang à?”. Tuy nhiên ông ta vẫn không cúi đầu nhận tội, mặc kệ đối phương lên án thế nào.

Đúng là một màn đánh ghen khiến người ta phải thật sự suy nghĩ. Cuối cùng, người tổn thương nhất lại là hai thím cháu tội nghiệp khi chồng và vợ mình lại tằng tịu cùng nhau. Hi vọng rằng, gia đình này sẽ thật sự bình tĩnh để xử lý rõ ràng mọi chuyện khó giải quyết này!

Tác giả: An Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc