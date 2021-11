Màn đánh ghen lạ: Chính thất tra hỏi chuyện ân ái, "tiểu tam" khoanh tay khai tường tận

Mới đây, dân mạng không khỏi "mở rộng tầm mắt" với màn đánh ghen có 1-0-2. Điều đặc biệt trong clip đánh ghen này là phần hỏi đáp hết sức tường tận của 2 bên. Chính thất tra hỏi kỹ càng chuyện ân ái nhạy cảm, "tiểu tam" ngoan ngoãn trả lời thật thà từng chi tiết.

Mở đầu clip, cô bồ xuất hiện với thái độ khép nép, hai tay khoanh trước ngực. Lúc này, chính thất chất vấn chuyện cô bồ và chồng mình đã qua lại bao nhiêu lần, ăn, ngủ ở đâu.

Tiểu tam vội đáp: "Đi 1 lần, em không nhớ ở đấy ở chỗ nào". Tiếp tục, người vợ hỏi thêm: "Vào nhà nghỉ ngủ bao tiếng, bao nhiêu phút hay như thế nào?".

"Từ 2h15 đến 3h kém 15, trong vòng có nửa tiếng đồng hồ. Ở đấy nó lấy 60.000 đồng và vào nửa tiếng nó vẫn lấy bấy nhiêu tiền. Đi nhà nghỉ 1 lần, đi uống nước 2 lần và chưa đi ăn ở đâu", tiểu tam khai.

Phần gay cấn nhất của màn đánh ghen là câu hỏi tiếp theo của chính thất. Chị vợ bức xúc hỏi cặn kẽ chuyện ân ái nhạy cảm giữa chồng và bồ. Cô này cũng thật thà kể từng chi tiết và nêu cảm nghĩ của bản thân khiến người xem "ngã ngửa".

Tiểu tam cũng không giấu giếm, khuôn mặt đăm chiêu nhớ lại địa điểm và thức uống đã sử dụng trong lần cặp kè "uống nước chỗ gần vòng xuyến cầu vượt. Mỗi lần đi gọi 2 lon bò húc".

Tuy nhiên, người vợ vẫn chưa hài lòng vẫn tiếp tục hỏi kỹ càng hơn. Có phần ngượng ngùng, cô bồ dừng lại chút rồi tiếp tục khai nhận.

Đến khi một người đàn ông gọi và tiểu tam trả lời là "em kể hết rồi", người vợ mới dừng và lưu đoạn clip. Chỉ sau vài giờ đăng tải, màn đánh ghen "độc nhất vô nhị" này đã chiếm sóng cõi mạng.

Đặc biệt thu hút sự quan tâm của các chị em. Hiện đoạn clip vẫn đang là đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc