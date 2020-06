Màn chia tay thu hút 25 nghìn like của cô gái, biết được lý do ai cũng "vỗ tay rần rần"

Phụ nữ “kị” nhất là chuyện bị so sánh với cô gái khác. Sự so sánh đó đến từ người đàn ông của mình thì lại càng buồn hơn nữa. Có không ít mối quan hệ đã tan vỡ vì những sự so sánh vô thưởng vô phạt như thế.

Cô gái trong câu chuyên dưới đây là một ví dụ. Thậm chí cô còn “tung chưởng” với người yêu vì những lời chê bai vô duyên ngay ở chốn đông người.

Bài đăng trên mạng xã hội thu hút nhiều lượt like.

Nguyên văn câu chuyện được chia sẻ như sau:

“Mình vừa chia tay người yêu. Lí do chỉ vì mình da đen.

Bọn mình yêu nhau được gần 2 năm. Thời gian đầu thì anh toàn nói những lời an ủi mình nào là da đen đẹp, khỏe là được, da đen đặc biệt mà.

Thực sự da mình không phải ngăm đen, hồi bé do chơi nắng rồi do sắc tố da, lớn rồi mình ăn uống chăm sóc da body rất nhiều nên mình tự thấy nó khá mịn màng, sạch sẽ.

Tuy nhiên, nó vẫn có màu xanh xao và không sáng hẳn. Yêu nhau 1 thời gian thì suốt ngày anh chê mình đen. Ban đầu là lời chê không trắng bẳng anh. Sau là đi đường thấy ai trắng hơn là anh so với mình.

Mình cứ ậm ừ coi là đùa cho đến hôm qua đi ăn cùng nhóm bạn của anh. Bạn anh có 1 chị rất xinh, rất trắng mặc một cái váy màu trắng. Mình cũng mặc một cái váy trắng gần gần như vậy.

Chưa ngồi ăn được mấy thì anh lại bắt đầu nhìn da mình rồi nói: ‘Em nhìn bạn anh kìa, da nó trắng mặc cứ sáng bừng lên, nhìn em trông chỉ nổi mỗi cái váy…’.

Lúc đấy mình chỉ muốn đi mấy quả ‘đường quyền’ thôi nhưng mình vẫn nhịn. Ra về đến chỗ lấy xe anh còn vớt vát nói với chị kia là: ‘ăn gì trắng thế để tao cho người yêu tao ăn với, nuôi mãi vẫn đen sì’.

Thú thật đến lúc đó mình cay quá cầm cả cái túi phang vào mặt anh ta. Bảo chia tay ngay lập tức rồi tự đi về. Mình thậm chí chẳng tự ti mà còn order thêm 2 cái váy cả trắng cả tím nhạt mặc cho xinh.

Kệ mọi thứ, kệ chuyện yêu đương vậy. Không tôn trọng nhau thì rời khỏi cuộc đời nhau”.

Sau khi được đăng tải, bài viết này đã thu hút hơn 25 nghìn lượt like và hàng nghìn bình luận từ cộng đồng mạng. Ai cũng cảm thấy rằng cô gái này thật sự quá mạnh mẽ, tự quyết cho mối quan hệ của mình khi mọi sự không còn ổn nữa.

Trong khi đó, nhiều người cho rằng bây giờ chuyện nhỏ nhặt là da người yêu đen mà anh ta đã rêu rao. Nếu như sau này cả hai cưới nhau, sinh con đẻ cái mà vóc dáng vợ không được như xưa thì cũng có thể anh ta sẽ lên tiếng chê bai. Một khi đã yêu thì hãy chấp nhận tất cả những đặc điểm của đối phương chứ đừng bao giờ đưa nó ra để bàn tán một cách công khai, làm xấu mặt như thế.

Trong tình yêu hay hôn nhân, sự tôn trọng và coi trọng đối phương là điều được đặt lên hàng đầu. Một mối quan hệ mà sự tôn trọng không được thể hiện, cợt nhả đối phương ngay trước mặt người ngoài thì nên đặt câu hỏi cho nó, xem nó có xứng đáng để mình tiếp tục hay không.