Màn ăn mừng khiêu khích trọng tài: Thủ môn Thanh Vũ đối mặt án phạt nặng

Thủ môn Phạm Trần Thanh Vũ (áo đen) đối mặt với án phạt từ ban kỷ luật VFF sau màn ăn mừng khiêu khích trọng tài - Ảnh: VPF

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, chiều 19-3, Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2021 đã khai mạc. Tình huống gây chú ý của vòng đấu diễn ra trong trận đấu giữa Cần Thơ - Công An Nhân Dân trên SVĐ Cần Thơ chiều 19-3.

Cụ thể, ở phút 88, khi tỉ số đang 1-1, bóng được tạt vào vòng cấm của Cần Thơ. Thủ thành Phạm Trần Thanh Vũ lao ra bắt bài. Tuy nhiên, không những phán đoán sai khiến bóng trôi qua, anh còn có pha va chạm mạnh với cầu thủ Công An Nhân Dân.

Lập tức trọng tài Đỗ Anh Đức chỉ tay vào chấm phạt đền, đồng thời rút thẻ vàng với Thanh Vũ. Thủ thành này cùng các đồng đội đã thanh minh nhưng trọng tài Đức vẫn giữ nguyên quyết định.

Đinh Thanh Bình (Công An Nhân Dân) là người thực hiện quả phạt đền ở thời khắc nhạy cảm của trận đấu. Nếu thành bàn, đội Công An Nhân Dân gần như giành thắng lợi do thời gian không còn nhiều. Tuy nhiên, Thanh Vũ có pha phán đoán xuất sắc khi đổ người về bên trái và đẩy được cú đá của Thanh Bình.

Phấn khích vì màn cứu thua cho đội nhà ở phút cuối trận, thủ môn Thanh Vũ chạy thẳng về phía trọng tài Anh Đức bất chấp sự can ngăn của đồng đội và xoải chân nằm dài trước ông Đức với vẻ đầy khiêu khích.

Pha ăn mừng của Thanh Vũ gây phản ứng mạnh mẽ trên truyền thông và mạng xã hội hai ngày qua. Thậm chí nhiều tờ báo lớn trên thế giới cũng đăng lại tình huống này với những lời chế giễu và cho rằng Thanh Vũ đáng bị nhận thẻ vàng thứ hai, bị đuổi khỏi sân vì màn ăn mừng phi thể thao.

Ngày 21-3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một thành viên ban điều hành Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cho biết chắc chắn ban tổ chức giải sẽ gửi hồ sơ vụ việc sang ban kỷ luật VFF để xem xét kỷ luật Thanh Vũ. Do ngày 21-3 vẫn còn một số trận đấu của vòng 1 Giải hạng nhất thi đấu nên dự kiến ngày 22-3 hồ sơ sẽ được ban điều hành gửi sang ban kỷ luật.

Trong khi đó trưởng ban kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành cho Tuổi Trẻ Online biết ông đã xem tình huống ăn mừng của thủ môn Thanh Vũ và nói đang chờ hồ sơ của ban điều hành giải gửi sang để xem xét hình thức kỷ luật thủ thành này.

Tác giả: Khương Xuân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ