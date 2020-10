Mải thử đồ, mẹ để 2 con nhỏ ngã nhào xuống thang cuốn

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 18/10, tại một trung tâm mua sắm trên đại lộ Andropova, Moscow (Nga). Theo đó, bé gái Mudina (6 tuổi) và em trai Mukhammadali được mẹ đưa tới trung tâm thương mại chơi cùng với một người bạn của mẹ.

Khi mẹ của Mudina và bạn đang thử đồ trong cửa hàng thì cô bé Mudina nhận nhiệm vụ trông cậu em đang ngồi trong xe đẩy. Tuy nhiên, ngay sau đó cô bé lại đẩy em trai đi về phía chiếc thang cuốn.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera giám sát cho thấy, sau khi cô bé Mudina và một cậu bé khác đẩy chiếc xe lên thang cuốn thì một sự cố đã xảy ra.