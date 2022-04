Mai Phương Thúy: Hoa hậu khác lạ nhất showbiz, siêu giàu, chỉ thích kiếm tiền cấp số nhân

Hoa hậu khác biệt nhất showbiz Việt

Mai Phương Thúy sinh năm 1988 tại Hà Nội và từng là cựu sinh viên trường Đại học Ngoại thương. Năm tròn 18 tuổi, cô tham gia cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam" và gây chú ý khi sở hữu gương mặt khả ái, chiều cao 1m79,5, sự tự tin cùng lý lịch tốt.

Vượt qua loạt ứng cử viên sáng giá, Mai Phương Thúy được xướng tên ở ngôi vị hoa hậu trong đêm chung kết. Cùng năm 2006, cô đại diện quốc gia thi "Miss World - Hoa hậu thế giới" và lọt Top 17 chung cuộc.

Mai Phương Thúy đăng quang hoa hậu năm 18 tuổi.

Khi gia nhập làng giải trí, Mai Phương Thúy thể hiện là một người đẹp đa tài, dám thử sức với loạt lĩnh vực không phải chuyên môn và có tính cách khá khác biệt so với nhiều hoa hậu khác.

Năm 2010, mỹ nhân 8X nhận đóng vai nữ chính trong bộ phim truyền hình dài tập "Âm tính" của đạo diễn Nguyễn Phương Điền.

Là hoa hậu cấp quốc gia và chưa từng học diễn xuất chuyên nghiệp, song Mai Phương Thúy đã mạnh dạn thể hiện vai diễn "nhạy cảm" là cô hoa hậu tên Minh bị nhiễm HIV.

Sau khi phim ra mắt, vai diễn đầu tay của "Hoa Hậu Việt Nam 2006" được khen là diễn nhập tâm, tròn vai. Đồng thời, nhân vật cũng giúp Mai Phương Thúy được đề cử tại hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" của giải "HTV Award 2011".

Cô không sợ mất hình ảnh hình đóng phim "Âm tính".

Suốt 16 năm năm qua, dù ở giai đoạn hoạt động sôi nổi hay "ở ẩn", cái tên Mai Phương Thúy vẫn luôn giữ được sự quan tâm nhất định. Là người của công chúng, song không ít lần cô kể về nhược điểm của bản thân.

Như năm 2018, Mai Phương Thúy công khai việc tăng cân mất kiểm soát khi chạm mức 70 kg, bắp tay to và vòng 1 đạt con số 95 cm. Về lý do thay đổi vóc dáng, cô bật mí do mê ăn mì gói liên tục trong 1 tuần.

Ở một vài talkshow, Mai Phương Thúy cũng vô tư thừa nhận trong khi hoa hậu thường phải giữ hình ảnh đẹp trong mắt công chúng thì cô lại không biết làm điều này, nhiều lúc cũng không muốn ăn mặc đẹp.

Khác lạ của người đẹp gốc Hà thành chưa dừng lại ở đó. Có thời gian, Mai Phương Thúy thể hiện sở thích không giống ai khi "nghiện" lấy hình của hoa hậu, á hậu khác rồi đăng lên trang cá nhân kèm những lời khen ngợi.

Một số chị em giới nhan sắc được cô cho "lên sóng" gồm: : Hoa hậu Thùy Dung, Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy, H’Hen Niê… Á hậu Huyền My, Hoàng My…

Chính tính cách vui vẻ, hài hước, có phần “hồn nhiên” này của Mai Phương Thuý giúp cô trở nên khác biệt, được nhiều người chú ý, yêu thích.

Siêu giàu, thích kiếm tiền theo cấp số nhân

Bước vào độ tuổi 34, Mai Phương Thúy đang có một cuộc sống đầy đủ và giàu có. Cô từng chia sẻ có một căn hộ chung cư hạng sang ở cùng mẹ và em gái ở Hà Nội. Còn ở TP.HCM, Mai Phương Thúy cũng có căn hộ riêng tọa lạc ở vị trí trung tâm thành phố, đắt đỏ có tiếng.

Bên cạnh nơi ở chính ở hai miền Nam, Bắc, Mai Phương Thúy còn nắm giữ nhiều món bất động sản giá trị.

Sớm mua xế hộp tiền tỷ khi tuổi đời còn khá trẻ, cô còn là một "đại gia" hàng hiệu khi có bộ sưu tập đồng hồ, trang sức, quần áo không thua kém bất kì mỹ nhân nào trong showbiz Việt.

Mai Phương Thúy được nhiều người gọi là hoa hậu "chứng khoán".

Được biết để có khối tài sản thuộc hạng siêu giàu như hiện tại, Mai Phương Thúy có nguồn thu nhập ổn định cả trong lĩnh vực nghệ thuật lẫn kinh doanh. Trước đây, cô từ sở hữu nhà hàng riêng, buôn bán mỹ phẩm cao cấp…

Nhưng vài năm trở lại đây, Mai Phương Thúy tìm thấy sự hứng thú và đam mê với công việc đầu tư, đặc biệt là chứng khoán. Luôn chắc chắn trong mọi quyết định cá nhân, cô duy trì thói quen kiếm tiền có hệ thống, theo cấp số nhân.

"Tôi nghĩ phải kiếm tiền dễ dàng. Mình phải kiếm nhiều và kiếm một cách có hệ thống, theo cấp số nhân. Tôi không thích kiểu nay kiếm nhiều mai kiếm ít, không biết tương lai ra sao. Nói chung tôi muốn mình kiếm tiền có hệ thống và không phải nghĩ nhiều. Nhưng vì thế mình phải đầu tư chất xám nhiều", Mai Phương Thuý chia sẻ khi trò chuyện với truyền thông.

Để luôn chủ động trong cuộc chơi đầu tư, Mai Phương Thúy áp dụng thói quen lập kế hoạch dài hơi và sẵn sàng thay đổi tư duy khi cần thiết.

Tác giả: Anh Minh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc