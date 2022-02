Magazine Bài học cuộc sống Góc nhìn đại sứ Vũ khí Việt Nam Bí mật hạnh phúc Kiểm định cổ vật Khéo ăn khéo nói Thâm cung bí sử Hiểu xe trong phút mốt Bí mật ngành xe Ăn gì cho khỏe Danh ca hải ngoại

Ngọn tháp cổ kỳ bí nằm ở thượng nguồn dòng sông Nậm Nơn ở bản Yên Hòa (xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An). Khu vực này thuộc vùng biên giới tỉnh Nghệ An giáp ranh với nước bạn Lào, cách trung tâm tỉnh Nghệ An khoảng 300km.