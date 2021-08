MacBook M1 gặp sự cố nứt màn hình

Trên diễn đàn hỗ trợ chính thức, nhiều người dùng Apple than phiền về một lỗi nghiêm trọng của MacBook Air M1 và MacBook Pro M1. Họ cho rằng màn hình của 2 mẫu laptop này dễ bị nứt và hư hỏng, theo Apple Insider. Nhiều người dùng trên diễn đàn cho biết MacBook Air M1 hoặc MacBook Pro 13 inch mới mua của họ bị nứt màn hình không rõ nguyên nhân.

Các chuyên gia tại cơ sở sửa chữa được Apple ủy quyền cho biết thiệt hại được mô tả là “vết nứt ở điểm tiếp xúc”, không thuộc bảo hành tiêu chuẩn của công ty và do đó sẽ không được bảo hành. Những người khác gặp phải các vấn đề tương tự, đưa thiết bị của họ vào Apple Store và cũng được thông báo thiệt hại là “vết nứt ở điểm tiếp xúc”, cho thấy một mảnh vụn bị kẹp giữa màn hình và vỏ trên cùng. Ít nhất một người dùng đã được thông báo rằng một “vết nứt do áp lực” do xử lý sai.

Sự cố vết nứt màn hình được cho là xuất hiện trên MacBook M1 từ tháng 12 năm ngoái

Đa số người dùng không hài lòng với lời giải thích như trên, cho rằng chúng không thỏa đáng. Số khác cho biết họ sử dụng thiết bị bình thường và không tác động lực quá mức lên màn hình. Trong khi Apple hỗ trợ chi phí sửa chữa trong một số trường hợp, nhiều người dùng buộc phải trả tiền để sửa chữa hoặc thay thế màn hình lên tới hơn 500 USD.

Từ bài đăng ban đầu trên, đến nay diễn đàn đã có gần 50 bình luận, tất cả đều phàn nàn rằng mình đang gặp phải sự cố tương tự. Ngoài ra, một số tài khoản còn trích dẫn lại bài đăng trên Reddit, cho thấy vấn đề này có thể đã xuất hiện từ tháng 12/2020.

Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu chiếc MacBook bị ảnh hưởng bởi sự cố nứt màn hình bất thường và cũng chưa rõ nguyên nhân của nó. Một số suy đoán rằng khoảng cách giữa màn hình và vỏ trên quá hẹp, cho phép những mảnh vụn nhỏ nhất có thể đè lên màn hình LCD.

Tác giả: Thục Anh (TH)

Nguồn tin: Báo Công lý