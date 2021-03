Mặc xe cứu thương hú còi, ô tô tải quyết không nhường gần 8km: Lời thanh minh của tài xế mới là đỉnh cao gây ức chế

Đoạn clip ghi lại tình huống giao thông gây ức chế trên đoạn đường từ cầu vượt Hoàng Quý (Hoằng Hoá, Thanh Hoá) đến Bà Triệu (Hậu Lộc, Thanh Hoá) đang là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm, bình luận trên các diễn đàn chiều Chủ Nhật (21/3).

Theo tài khoản có tên Tuấn Anh chia sẻ thì thời điểm đó, xe cứu thương biển Nghệ An liên tục hú còi xin đường, thế nhưng ô tô tải thùng lại nhất quyết không đánh lái nhường. Và hai xe cứ chạy rượt nhau như vậy gần 8km đường.

Tài khoản Tuấn Anh cho biết, cuối cùng anh đã quyết định vượt lên chặn đầu ô tô tải để xe cứu thương có thể vượt qua. Khi mọi chuyện được giải quyết, tài xế ô tô tải phân trần rằng mình đã nhường nhưng xe cứu thương không chịu vượt.

Theo dõi đoạn clip cùng lời giải thích của tài xế ô tô tải, dân mạng càng cảm thấy bức xúc hơn.

Your browser does not support the video tag.

Xe cứu thương hú còi nhưng ô tô tải lại không chịu nhường đường

Tác giả: Khôi Nguyên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc