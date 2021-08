Lý do Thuỷ Tiên sao kê 177 tỷ tiền quyên góp cứu trợ đồng bào miền Trung trên 1 tờ giấy A4?

Tối 26/8, trên fanpage, Thủy Tiên bật khóc nức nở trong livestream khi bị nghi "ăn chặn" 177 tỷ tiền từ thiện miền Trung trong thời gian qua. Trên sóng trực tiếp, Công Vinh cho biết có rất nhiều người đã tấn công, xúc phạm nặng nề gia đình anh khi chưa biết thực hư câu chuyện như thế nào. Cựu cầu thủ gốc Nghệ An tuyên bố ngay khi hết giãn cách, vợ chồng anh cùng tất cả những ai muốn chứng kiến sẽ đến ngân hàng làm việc để in toàn bộ sao kê, livestream công khai quá trình này để làm cho ra nhẽ.

Cũng trong 16 phút livestream, giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng cho biết lý do vì sao cô không sao kê toàn bộ số tiền 177 tỷ người dân gửi để hỗ trợ đồng bào miền Trung: "Việc mà Tiên ra ngân hàng sao kê chuyện từ thiện, ban đầu Tiên có hỏi ngân hàng rồi thì họ nói in đến mấy thùng giấy lận, cho nên Tiên cũng không muốn làm khó ngân hàng. Tiên cũng xin mọi người trên Facebook là cho Tiên được sao kê số tổng từ ngày bắt đầu đi miền Trung cho đến thời điểm kết thúc chương trình đó là bao nhiêu. Tiên có xin ngân hàng sao kê đúng là trên 1 tờ A4 thật nhưng mà có dấu đỏ của ngân hàng xác nhận".

"Mình chỉ muốn làm sao để mọi người nhìn thấy những gì mình nói được thì mình làm được thôi, mình sẽ sao kê hết tất cả mọi thứ. Ban đầu mình cũng xin mọi người được sao kê số tổng vì con số đó cũng thể hiện số tiền đó là bao nhiêu, có ngân hàng chứng chỉ. Việc chụp mấy thùng giấy như vậy cũng rất khó khăn cho Tiên. Mọi người không đồng ý việc đó thì Tiên hứa với mọi người sẽ đi ra ngân hàng để sao kê tất cả số tiền từ khoản nào. Tiên sẽ liên lạc với ngân hàng để năn nỉ" - bà xã Công Vinh bộc bạch.

Nữ ca sĩ hứa sẽ sao kê toàn bộ số tiền kêu gọi được trong thời gian qua

Trước đó vào tối 23/11/2020, Thủy Tiên đã đăng bài viết dài thống kê chi tiết số tiền người dân thông qua cô để gửi tới đồng bào miền Trung qua sao kê ngân hàng và số tiền thực tế mà cô đã gửi tới người dân kèm biên bản xác nhận có mộc đỏ của chính quyền các cấp tỉnh, huyện, xã.

Theo đó, số tiền đã được gửi tới tài khoản của cô để hỗ trợ miền Trung từ ngày 13/10 đến ngày đóng tài khoản là 2/11 đạt hơn 177 tỷ đồng. Số tiền cô đã "giải ngân" có dấu xác nhận của địa phương là hơn 178 tỷ đồng cho hơn 61.000 hộ dân ở 7 tỉnh miền Trung, chưa kể vài tỷ đồng ngày đầu đi cứu trợ chưa liên hệ với cán bộ địa phương nên không có xác nhận.

Theo giọng ca 8x, ngoài hơn 177 tỷ đồng người dân gửi tới tài khoản của Thủy Tiên thì vợ chồng cô còn góp thêm 3,7 tỷ đồng và tự bỏ tiền ăn ở đi lại trong những chuyến đi từ thiện trong hơn 40 ngày với số tiền là 250 triệu đồng.

Xác nhận của ngân hàng số tiền Thủy Tiên đã rút ra để đi cứu trợ miền Trung

Trong buổi livestream hôm nay, cựu cầu thủ cũng tuyên bố ngay khi hết dịch sẽ sao kê toàn bộ số tiền và mời mọi người chứng kiến để làm sáng tỏ sự việc: "Hôm nay tôi nghe thông tin có người muốn vợ chồng tôi sao kê tiền từ thiện đi miền Trung. Tôi nghe rất mừng vì đã mong muốn làm việc này, chúng tôi sẽ sao kê hết số tiền trong tài khoản của Thuỷ Tiên. Sau khi hết dịch, tôi sẽ mời chị ấy, cùng luật sư, truyền thông, báo chí cùng đến ngân hàng và livestream cho tất cả mọi người đều biết số tiền trong tài khoản cứu trợ miền Trung đợt vừa rồi, xem có đúng 177 tỷ 772 triệu mấy trăm nghìn không? Chúng tôi sẽ công bố rõ ai chuyển tiền vào, chi cho những điểm nào".

Công Vinh - Thuỷ Tiên khẳng định khi hết dịch sẽ ra ngân hàng sao kê số tiền từ thiện để làm sáng tỏ sự việc

Động thái của vợ chồng cựu cầu thủ xứ Nghệ đang nhận được sự quan tâm của công chúng

