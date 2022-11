Lưu ý đặc biệt khi chọn và dùng máy nước nóng khi thời tiết lạnh

Ưu tiên sử dụng hàng chính hãng

Hãy nói không với những chiếc máy nước nóng không rõ nguồn gốc, xuất xứ bởi vì chúng có nguy cơ được làm từ linh kiện kém chất lượng, dễ gây cháy nổ, rò rỉ điện, vô cùng nguy hiểm cho gia đình.

Để tránh mua phải hàng nhái, hàng giả, khi mua sản phẩm bạn cần chú ý tem mã vạch, đường in phải sắc nét, thanh, rõ ràng, không bị nhòe và không có tem nào giống nhau nên mua hàng ở những địa chỉ uy tín quen thuộc.

Nếu là tem chính gốc sẽ bao gồm các thông tin: thương hiệu, công suất, nguồn điện, áp suất làm việc,… Bất cứ sản phẩm chính hãng nào trên vỏ hộp cũng có ghi rõ là Made in Japan, Italy hay ở nơi nào đó xuất xứ của sản phẩm.

Chọn máy nước nóng cần đặc biệt lưu ý. Ảnh minh họa

Chất liệu máy

Khi chọn mua máy nước nóng nên cân nhắc sản phẩm có tráng men hay không. Các loại sản phẩm tráng men sẽ giảm thiểu được sự ăn mòn do các chất cặn tích tụ bám vào bề mặt. Giá của loại bình tráng men thường cao hơn loại không tráng men.

Cần xem xét kỹ các điểm tiếp xúc để chắc chắn bề mặt không bị ăn mòn, trầy xước hay bong tróc lớp sơn ra. Thường những sản phẩm có thương hiệu tốt đều ít khi bị bong tróc lớp sơn ở sản phẩm mới.

Xác định thiết bị phù hợp

Khi lựa chọn máy nước nóng, người dùng cần xác định thiết bị phù hợp dựa trên cơ chế hoạt động. Phổ biến nhất hiện nay có máy gián tiếp, trực tiếp; bên cạnh dòng năng lượng mặt trời, bơm nhiệt.

Theo chuyên gia, nơi có nền nhiệt thấp không phù hợp lắp máy trực tiếp. Lý do, nước đi qua thanh đốt chỉ làm tăng thêm 20 độ C so với nước đầu vào. Tức nước đầu vào 20 độ thì nhiệt tối đa là 40 độ. Nếu trời lạnh 10 độ C hay thấp hơn thì nước ra vòi sen sẽ dưới 30 độ, vẫn khá lạnh khi tắm. Vì vậy gia đình ở miền Bắc nên chọn máy gián tiếp để đảm bảo có nước nóng khi mùa đông, nhiệt độ tối đa đến 75-80 độ C. Dòng máy này còn đa dạng dung tích, từ 15 đến 500 lít.

Ở nơi nhiệt độ không quá lạnh, người dùng có thể linh hoạt chọn máy gián tiếp hoặc trực tiếp. Ưu điểm của máy trực tiếp là làm nóng nhanh, thiết kế gọn nhẹ, dễ lắp đặt và đầy đủ phụ kiện, kể cả vòi sen.

Quan trọng hơn, mỗi dòng máy sẽ mang những công nghệ khác biệt, tùy vào sự đầu tư của nhà sản xuất. Những công nghệ này góp phần tăng tiện nghi cũng như tính an toàn khi sử dụng.

Không được tự ý lắp đặt máy tại nhà nếu không có chuyên môn

Thực tế cho thấy những rủi ro do máy nước nóng gây ra thường là do người tiêu dùng tự lắp đặt máy tại nhà mà không có chuyên môn. Chính vì vậy lời khuyên tốt nhất dành cho bạn đó chính là thuê nhân viên kỹ thuật để được hỗ trợ lắp đặt.

Thường xuyên kiểm tra định kỳ máy nước nóng

Việc kiểm tra định kỳ mỗi tuần một lần và vệ sinh mỗi tháng một lần định kỳ sẽ giúp bạn nhanh chóng phát hiện ra được những sự cố, hư hỏng của máy, nhờ đó ngay lập tức khắc phục nhanh chóng, bảo vệ an toàn cho gia đình, đồng thời giúp cho máy vận hành được tốt hơn.

Ngay cả khi không sử dụng máy nước nóng thường xuyên, các chuyên gia vẫn khuyên bạn nên kiểm tra đường dây điện và vòi sen một cách cẩn thận. Nếu trông thấy những dấu hiệu bất thường, ngay lập tức liên hệ với nhân viên kỹ thuật để được hỗ trợ, sửa chữa.

Luôn luôn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thường là việc làm khá tốn thời gian và thường bị bỏ qua. Tuy vậy nó lại là một việc làm vô cùng quan trọng vì mỗi loại máy nước nóng đều có chức năng, công nghệ hoàn toàn khác nhau. Việc hiểu rõ chiếc máy nước nóng của mình sẽ giúp sử dụng nó một cách hiệu quả và an toàn hơn.

Những lưu ý khác cần biết

Bên cạnh những điều được nêu trên, bạn cũng cần quan tâm đến một số lưu ý như: Nên nhờ kỹ thuật viên nối thêm dây tiếp đất để đảm bảo an toàn về điện. Trước khi khởi động máy, bạn không nên chỉnh sẵn chế độ nóng tối đa nhằm giúp cho máy được kéo dài tuổi thọ hơn. Luôn đảm bảo bình chứa được đủ nước để không gây nguy cơ cháy hay hư hỏng bộ đốt. Đối với máy nước nóng gián tiếp, nên bật máy trước khi sử dụng khoảng 15 - 45 phút.

Tác giả: Ngọc Nga (T/h)

Nguồn tin: vietq.vn